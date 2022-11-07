Як обрати консерви довготривалого зберігання: які вони бувають, на що звернути увагу

На що звернути увагу, вибираючи консерви, читайте в матеріалі ТСН.ua
У магазині можна купити різноманітну консервацію. - м'ясо, рибу, гриби, овочі, фрукти, ягоди, молочну продукцію і навіть готові супи та другі страви. Аварійні та заплановані відключення світла, які відбувається по всій країні, змусили активно запасатися консервованою продукцією. Адже, якщо не довгий час не має електроенергії, а готувати не має можливості, особливо це стосується жителів багатоповерхівок з електроплитами, консерви є порятунком.
Які бувають конесрви
Консерви бувають різні - овочеві, фруктово-ягідні, бобові; молочні; м'ясо-круп'яні, грибні, м'ясні, рибні.
У переважній більшості випадків для консервів використовують скляні чи жерстяні банки. Обидва матеріали не вступають у небажану реакцію з вмістом консерви.Термін придатності для кожного виду консерви може бути різним, як правило, завдяки консервуванню продукти можуть зберігатися роками.
Завдяки промисловій обробці консерв в автоклавах, вдається знищити можливі патогенні мікроорганізми та продовжити термін їх зберігання.
Як вибрати консерви для довготривалого зберігання
При виборі консервів необхідно звертати увагу на такі важливі фактори:
- На виробника. Якою не була б консерва — овочевою, м'ясною чи рибною, краще вибирати відомого виробника. Через те, що великі виробники з більшою ймовірністю дотримуватимуться всіх умов технології приготування. Дані про продуктивні потужності виробника повинні бути в інформації на консерві, в тому числі де знаходиться виробництво, хто є замовником продукції.
- Уважно читайте інформацію на етикетці — відомості про склад продукту, особливу увагу — терміну та умовам зберігання. Термін придатності має бути чітким та зрозумілим, краще, якщо ця інформація нанесена лазером
- Якщо на консерві зазначено, що продукт приготований згідно з державним стандартом, ГОСТом, то можна зрозуміти яким чином вона була приготовлена. Якщо консерва закрита відповідно до ТУ, то рецептуру та технологію приготування виробник може змінювати на власний розсуд.
- Склад продукту. Першим в інформації вказується той продукт, кількість якого в консерві є найбільшою. Коли на етикетці заявлено, що всередині банки яловича тушкованка, то у складі не повинно бути курячого м'яса, якщо написано, що продукт натуральний — то у складі не має бути глутаматів натрію, консервантів та інших сумнівних складових.
- Зовнішній вигляд. Банки у фабричних консервів повинні бути гладенькими, без тріщин, деформацій, іржі та чорних плям. Допускаються незначні перегини жерсті, незначні вм’ятини, матовість та сліди від обладнання. Будь-які пошкодження на банку можуть спровокувати зростання шкідливих мікроорганізмів, що спричиняє небезпеку для життя та здоров'я людини.
- Одним із найважливіших показників якості готових консервів є герметичність банок. За словами начальника відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Сергія Гончарова: «негерметичність консервів – це основна вада, що спостерігається після стерилізації»
- Неприпустимо, щоб кришка була здутою, особливу увагу слід звертати на виявлення таких банок із «бомбажем». У випадку недостатньої стерилізації банок, порушення режиму температури, перетримування м’яса на виробничих столах або порушення герметичності банок у них після стерилізації відбувається посилений ріст мікроорганізмів. Споживання такої консервованої продукції може призвести до важких токсикоінфекцій.
- .Часто можна зустріти рекомендацію потрясти баночку і прислухатися до звуків, що булькають. Це непогана порада, так можна дізнатися наскільки щільно укладена риба чи овочі.
- Якщо відкрита консерва чимось вас бентежить, то краще відмовитись від неї.
- Для довготривалого зберігання, уникайте купівлі консервації на стихійних ринках та у магазинах без належних умов зберігання.
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