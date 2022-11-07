Як обрати консерви довготривалого зберігання: які вони бувають, на що звернути увагу

На що звернути увагу, вибираючи консерви, читайте в матеріалі ТСН.ua

У магазині можна купити різноманітну консервацію. - м'ясо, рибу, гриби, овочі, фрукти, ягоди, молочну продукцію і навіть готові супи та другі страви. Аварійні та заплановані відключення світла, які відбувається по всій країні, змусили активно запасатися консервованою продукцією. Адже, якщо не довгий час не має електроенергії, а готувати не має можливості, особливо це стосується жителів багатоповерхівок з електроплитами, консерви є порятунком.

Які бувають конесрви

Консерви бувають різні - овочеві, фруктово-ягідні, бобові; молочні; м'ясо-круп'яні, грибні, м'ясні, рибні.

У переважній більшості випадків для консервів використовують скляні чи жерстяні банки. Обидва матеріали не вступають у небажану реакцію з вмістом консерви.Термін придатності для кожного виду консерви може бути різним, як правило, завдяки консервуванню продукти можуть зберігатися роками.

Завдяки промисловій обробці консерв в автоклавах, вдається знищити можливі патогенні мікроорганізми та продовжити термін їх зберігання.

Як вибрати консерви для довготривалого зберігання

При виборі консервів необхідно звертати увагу на такі важливі фактори:

На виробника. Якою не була б консерва — овочевою, м'ясною чи рибною, краще вибирати відомого виробника. Через те, що великі виробники з більшою ймовірністю дотримуватимуться всіх умов технології приготування. Дані про продуктивні потужності виробника повинні бути в інформації на консерві, в тому числі де знаходиться виробництво, хто є замовником продукції.

Уважно читайте інформацію на етикетці — відомості про склад продукту, особливу увагу — терміну та умовам зберігання. Термін придатності має бути чітким та зрозумілим, краще, якщо ця інформація нанесена лазером

Якщо на консерві зазначено, що продукт приготований згідно з державним стандартом, ГОСТом, то можна зрозуміти яким чином вона була приготовлена. Якщо консерва закрита відповідно до ТУ, то рецептуру та технологію приготування виробник може змінювати на власний розсуд.

Склад продукту. Першим в інформації вказується той продукт, кількість якого в консерві є найбільшою. Коли на етикетці заявлено, що всередині банки яловича тушкованка, то у складі не повинно бути курячого м'яса, якщо написано, що продукт натуральний — то у складі не має бути глутаматів натрію, консервантів та інших сумнівних складових.

Зовнішній вигляд. Банки у фабричних консервів повинні бути гладенькими, без тріщин, деформацій, іржі та чорних плям. Допускаються незначні перегини жерсті, незначні вм’ятини, матовість та сліди від обладнання. Будь-які пошкодження на банку можуть спровокувати зростання шкідливих мікроорганізмів, що спричиняє небезпеку для життя та здоров'я людини.

Одним із найважливіших показників якості готових консервів є герметичність банок. За словами начальника відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Сергія Гончарова: «негерметичність консервів – це основна вада, що спостерігається після стерилізації»

Неприпустимо, щоб кришка була здутою, особливу увагу слід звертати на виявлення таких банок із «бомбажем». У випадку недостатньої стерилізації банок, порушення режиму температури, перетримування м’яса на виробничих столах або порушення герметичності банок у них після стерилізації відбувається посилений ріст мікроорганізмів. Споживання такої консервованої продукції може призвести до важких токсикоінфекцій.

.Часто можна зустріти рекомендацію потрясти баночку і прислухатися до звуків, що булькають. Це непогана порада, так можна дізнатися наскільки щільно укладена риба чи овочі.

Якщо відкрита консерва чимось вас бентежить, то краще відмовитись від неї.

Для довготривалого зберігання, уникайте купівлі консервації на стихійних ринках та у магазинах без належних умов зберігання.

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