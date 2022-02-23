Як обрати подарунок на 8 березня 2022: душевні, елегантні і корисні ідеї для мами і другої половинки

До Міжнародного жіночого дня, який традиційно святкують 8 березня, залишилося зовсім мало часу, а тому вже сьогодні потрібно подумати, що подарувати найріднішим і найближчим. ТСН.ua зібрав ідеї, щоб ви могли легко вибрати подарунок на 8 березня для мами і своєї другої половинки.

Міжнародний жіночий день — свято рівності і боротьби жінок за свої права. А ще це чудовий привід лишній раз надіслати привітання з 8 березня найріднішим жінкам, подарувати їм щось особливе і просто підняти настрій. Адже на порозі найніжніша пора року — весна. Чоловіки часто думають, який подарунок на 8 березня обрати. Це може бути як щось дорогоцінна, так і простий сувенір, виготовлений своїми руками. В будь-якому випадку подарунок на 8 березня повинен нести світлі і добрі почуття.

Подарунки на 8 березня для матері: ідеї для натхнення

Подарунок на 8 березня: ідеї для мами / pixabay.com

Першими приймають вітання 8 березня саме матері, адже вони є найважливішими жінками у житті людей. Якщо ви все ще не знаєте, який подарунок на Міжнародний жіночий день для неї вибрати, можете пригледіти щось оригінальне зі списку ТСН.ua:

Букет квітів — такий подарунок на 8 березня є справжнім символом свята весни і жінок. А тому обов’язково придбайте своїй матусі квіти, які вона найбільше полюбляє. Якщо вашій мамі подобаються кімнатні рослини, можна зупинитися на цікавому екземплярі у горщику. Хочеться креативу? Тоді прекрасним стане подарунок на 8 березня у вигляді шоколадного букету або кошику з квітами та фруктами. Елегантний сюрприз — вашій мамі буде приємно отримати на 8 березня шовкову хустку, палантин або шарф, який чудово доповнить образ. Цікаві аксесуари і прикраси — підберіть сережки, браслет або підвіску відповідно до смаку матусі, такий подарунок на 8 березня стане неймовірно приємним і несподіваним. Парфумерія чи косметика — якщо ви вирішили подарувати парфуми, обов’язково підберіть такі, які до вподоби ваші мамі. З косметики ідеальним подарунком на 8 березня стануть набори для догляду за шкірою або для ванни і душу. Екзотичні фрукти — мами ще ті ласунки, а тому їх потрібно балувати. Подарунок на 8 березня у вигляді коробки з екзотичними фруктами стане чудовим варіантом в будь-якому випадку. Цікавий декор для дому — якщо ваша мама любить картини, килими, статуетки, текстиль для дому, дзеркала, тоді все це може стати чудовим сюрпризом. Подарунки з користю — речі, які допоможуть спростити щоденні справи завжди будуть доречні. Тому чудовим стане подарунок на 8 березня, який приносить користь. Наприклад, робот-пилосос або фен з різними насадками. Гаджет — ноутбук, планшет, телефон важко назвати бюджетними подарунками, але ваша мама точно буде рада їх отримати. Особливо, якщо вона часто користується подібною технікою. З турботою про здоров’я — якщо ваша мама любить займатися спортом, можете подарувати їй фітнес-браслет або спортивний аксесуар. Подарунок на 8 березня для душі — хто сказав, що сюрприз повинен бути фізичним? Ви можете подарувати рідній людині сертифікат на похід в спа-салон, похід на виставку або поїздку в санаторій.

Подарунки на 8 березня своїй дружині, дівчині: романтичні ідеї

Подарунок на 8 березня: ідеї для другої половинки / pixabay.com

В Міжнародний жіночий день кожен чоловік бажає приємно здивувати свою кохану дівчину або дружину. Звичайно, найкращий подарунок на 8 березня — та річ, про яку жінка давно мріє. Але якщо ви не знаєте, що обрати, варто дарувати приємні емоції і яскраві враження. А наступні ідеї вам в цьому допоможуть: