Як обрізати троянди на зиму: наступного року вони будуть пишно квітути

Троянди потребують до себе особливої уваги. Якщо ви не будете дотримуватися певних правил догляду, вони будуть мало та коротко квітнути. Як обрізати троянди восени, щоб після цього вони квітнули дуже пишно - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Обрізання - один з найважливіших етапів у догляді за трояндами. Без цього рослина буде погано рости та мало квітнути. Ця процедура також вимагає певних правил.

Як обрізати троянди після квітіння, щоб потім було багато пишних квітів:

на побігах, де є зів'ялі квіти та молоді бутони, краще просто відламати всі квіти, які зів'яли;

якщо на гілці зів'яла лише одні квітка, краще зрізати її на 1/3 від усієї довжини;

зріз роблять косим, адже в цьому випадку всередину не потрапить інфекція;

побіг з'явився на зовнішній частині кущі, потрібно зрізати ту бруньку, яка "дивиться" назовні.

Також потрібно запам'ятати, що в кінці літа, коли квіти на трояндах починають в'янути, суцвіття лише відламують, а не відрізають. Якщо все зробити правильно, наступного року троянда порадує вас пишним та довгим квітінням.