Як очистити чайник від накипу: простий перевірений спосіб

Чайник - незамінний помічник на кухні. Однак, через погану якість води в нашому водопроводі, його внутрішні стінки часто покриваються накипом. Він потрапляє до напоїв, чим може зіпсувати настрій. Як очистити чайник від накипу - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Простий та супер швидкий спосіб, як очистити чайник від накипу, описали у виданні Express.

Що таке вапняний наліт і чому його не повинно бути

Вапняний наліт, який часто з'являється на внутрішніх стінках чайника, це не що інше як суміш з кальцію та магнію. Вони залишаються після википання жорсткої води. Якщо забувати чистити чайник та продовжувати ним користуватися, напої будуть дивними на смак. Варто пам'ятати, чим рідше ви миєте стінки, тим важче буде позбутися накипу.

Експертка з прибирання Олена створила свою саморобну суміш, яка допомагає швидко позбутися неприємного накипу. Вона перевірила її на своєму чайнику та отримала приголомшливі результати.

Як очистити чайник від накипу: приготування розчину

Потрібно взяти три склянки води та три склянки оцту, ретельно перемішати і дати суміші постояти 10-30 хвилин. Отриманий розчин залийте в чайник та просто прокип'ятіть. Не забудьте добре вимити чайник, щоб не залишилося неприємного запаху оцту.

Якщо у вас немає вдома оцту, його можна сміливо замінити половинкою лимону. Лимонна кислота також подіє швидко та ефективно. Після того, як вода з лимоном закипить, протріть насухо стінки чайника і можете далі ним користуватися.