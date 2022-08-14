Як очистити духовку від масних плям: народні засоби

Відмити духовку буває дуже важко. Звичайно, краще протирати її серветкою, змоченною у воді з оцтом, щоразу після використання. Однак цей спосіб не може замінити повноцінне миття. Як відмити духовку від масних плям - читайте в матеріалі ТСН.ua.

На жаль, не завжди можна відразу помітити шар жиру, який накопичився на стінках духовки. А коли починаєш його відмивати, приходиться витрачати багато часу та сил. При цьому не завжди хочеться використовувати хімію.Як же бути? Спробуйте деякі народні засоби.

Як очистити духовку: проста інструкція

Якщо вам потрібно відмити духовку від жиру, потрібно зробити всього кілька кроків:

Надягнути гумові рукавички, щоб не пошкодити руки. Дістати з духовки решітки, листи та інші предмети, які там лежать. Всі знімні частини помістіть в об'ємну миску, налийте теплої води та додайте засіб для миття посуду. Нанесіть краплю засобу на м'яку губку і додатково протріть знімні частини. Також за допомогою губки витріть стінки духовку і дверцята.

Зверніть увагу, що нагрівальні елементи краще не зачіпати.

Якщо вам важко відмити весь жир, можна його розм'якшити. Увімкніть для цього духовку на кілька хвилин та поставте температуру приблизно 50 градусів. Потім вимкніть і закінчуйте очищення.

Щоб остаточно змити мийний засіб, протріть всі частини духовки чистою серветкою або губкою.

Чим відмити духовку: народні засоби

Для очищення духовки підійдуть і деякі народні засоби: