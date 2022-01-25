Як очистити лоток пральної машини підручними засобами: простий і дієвий спосіб

На одежі після прання залишаються темні плями від іржі? Можливо, справа в забрудненому лотку. Багато господинь помилково вважають, що ця деталь не потребує додаткової уваги. Як очистити лоток пральної машини простим, нешкідливим та дієвим способом — розповідає ТСН.ua.

Інгредієнти

3% перекис водню — 50 мл;

харчова сода — 3 ст. ложки;

господарське мило.

Як очистити лоток пральної машини: інструкція

Також читайте Неприємний запах і часті ламання. Чому і як потрібно чистити фільтр пральної машини

Візьміть будь-яку пластикову ємність та змішайте в ній перекис водню з харчовою содою. Господарське мило натріть на тертці та додайте до суміші. Всі інгредієнти потрібно змішати, щоб утворилася піна. Намастіть цією піною лоток пральної машини. Щоб очистити його, вам знадобиться зубна щітка. Залишіть на півгодини. Час від часу поправляйте піну, щоб вона покривала всю поверхню. Протріть вологою губкою, за допомогою зубної щітки пройдіться по всім важкодоступним місцям. Щоб ретельно очистити лоток пральної машини, додатково промийте його під проточною водою. Просушіть. Готово.

Спробуйте так очистити лоток пральної машини і ви помітите, що ваша помічниця почала краще справлятися з пранням.

Читайте також: