Як очистити лоток пральної машини підручними засобами: простий і дієвий спосіб

На одежі після прання залишаються темні плями від іржі? Можливо, справа в забрудненому лотку. Багато господинь помилково вважають, що ця деталь не потребує додаткової уваги. Як очистити лоток пральної машини простим, нешкідливим та дієвим способом — розповідає ТСН.ua.
Інгредієнти
- 3% перекис водню — 50 мл;
- харчова сода — 3 ст. ложки;
- господарське мило.
Як очистити лоток пральної машини: інструкція
- Візьміть будь-яку пластикову ємність та змішайте в ній перекис водню з харчовою содою.
- Господарське мило натріть на тертці та додайте до суміші.
- Всі інгредієнти потрібно змішати, щоб утворилася піна.
- Намастіть цією піною лоток пральної машини. Щоб очистити його, вам знадобиться зубна щітка.
- Залишіть на півгодини. Час від часу поправляйте піну, щоб вона покривала всю поверхню.
- Протріть вологою губкою, за допомогою зубної щітки пройдіться по всім важкодоступним місцям.
- Щоб ретельно очистити лоток пральної машини, додатково промийте його під проточною водою. Просушіть.
- Готово.
Спробуйте так очистити лоток пральної машини і ви помітите, що ваша помічниця почала краще справлятися з пранням.
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