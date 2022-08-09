Як очистити мікрохвильову піч: п'ять перевірених способів

Так буває - розігрієш в мікрохвильовій печі страву в тарілці без кришки всього один раз і вже потрібно техніку мити. Що робити, якщо ви також стикнулися з такою проблемою? Як помити мікрохвильову піч всередині і зовні, щоб вона аж блищала - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Найефективнішим способом, який допомагає почистити мікрохвильову піч, є створення водяної бані. Однак потрібно також приготувати правильний розчин, щоб розчинити жир та інший бруд.

Як помити мікрохвильову піч всередині за допомогою соди

Вам знадобляться:

1 столова ложка соди;

0,5 літрів води.

Процес приготування розчину простий:

До мисочки з водою додати соду і поставити все в мікрохвильову піч. Увімкнути максимальну потужність на 3-5 хвилин. Після сигналу, зачекайте ще кілька хвилин, а тоді протріть піч всередині чистою ганчіркою.

Як очистити мікрохвильову піч від жиру, якщо не вдалося зробити це з першого разу? Змочіть губку в розчині з содою та помийте стінки самостійно.

Знадобиться лимонна кислота

Потрібно взяти:

1 столова ложка лимонної кислоти (або 4 столові ложки лимонного соку);

0,5 літрів води;

1 лимон.

Що робити, щоб почистити мікрохвильову піч:

Додати лимонну кислоту або лимонний сік в мисочку з водою. Потім покласти додатково порізаний на шматочки лимон. Потім поставити мисочку у мікрохвильову піч і увімкнути на максимальну потужність (2-5 хвилин). Після сигналу потрібно зачекати ще 5 хвилин і тільки потім протирати стінки змоченою у лимонному розчині губкою.

Цей спосіб не лише допоможе, якщо ви хочете знати, як очистити мікрохвильову піч. Лимонна кислота також вбере в себе всі неприємні запахи.

Як помити мікрохвильову піч всередині, якщо немає сильних забруднень

В разі, якщо забруднень немає, але ви все-рівно хочете освіжити свою мікрохвильову піч, можна використати водяну баню без будь-яких додаткових засобів. Вам знадобиться всього лише 0,5 літрів води.

Воду потрібно налити в мисочку, поставити в мікрохвильову піч, увімкнути максимальну потужність на 10-15 хвилин. Після сигналу зачекати ще 5 хвилин і лише тоді протерти стінки м'якою чистою ганчіркою.

Позбутися масних плям допоможе оцет

Як вимити мікрохвильову піч, якщо всередині з'явилися масні плями? Вам знадобляться:

0,5 літрів води;

2 столові ложки оцту 9%.

Що робити, щоб позбутися плям:

До миски з водою додати оцет, поставити в мікрохвильову піч. Увімкнути її на максимальну потужність (2-5 хвилин). Залишити ще на кілька хвилин після завершення сигналу. Протерти стінки м'якою губкою.

Варто звернути увагу, якщо ви вирішили почистити мікрохвильову піч за допомогою цього способу, потрібно відчинити в кухні вікно. Також не рекомендовано надто часто використовувати оцет, якщо у вас техніка з емальованою поверхнею.

Як відмити мікрохвильову піч за допомогою склоочисника

Це механічний спосіб, який не потребує використання водяної бані. Вам знадобляться:

губка;

вода;

рідина для очищення скла.

Процес миття простий:

Додати до води рідину для очищення скла (пропорція 1:2). Добре змочити в розчині губку. Протерти внутрішні стінки мікрохвильової печі. Якщо є плями, які вже засохли, потрібно нанести розчин на них та залишити на декілька хвилин. Змити. Вимити все чистою губкою, змочивши її попередньо у воді.

Як збереги мікрохвильову піч в чистоті

Якщо ви не хочете постійно шукати, як помити мікрохвильову піч, варто запам'ятати кілька простих правил її використання: