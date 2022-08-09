Як очистити мікрохвильову піч: п'ять перевірених способів

Так буває - розігрієш в мікрохвильовій печі страву в тарілці без кришки всього один раз і вже потрібно техніку мити. Що робити, якщо ви також стикнулися з такою проблемою? Як помити мікрохвильову піч всередині і зовні, щоб вона аж блищала - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Найефективнішим способом, який допомагає почистити мікрохвильову піч, є створення водяної бані. Однак потрібно також приготувати правильний розчин, щоб розчинити жир та інший бруд.
Як помити мікрохвильову піч всередині за допомогою соди
Вам знадобляться:
- 1 столова ложка соди;
- 0,5 літрів води.
Процес приготування розчину простий:
- До мисочки з водою додати соду і поставити все в мікрохвильову піч.
- Увімкнути максимальну потужність на 3-5 хвилин.
- Після сигналу, зачекайте ще кілька хвилин, а тоді протріть піч всередині чистою ганчіркою.
Як очистити мікрохвильову піч від жиру, якщо не вдалося зробити це з першого разу? Змочіть губку в розчині з содою та помийте стінки самостійно.
Знадобиться лимонна кислота
Потрібно взяти:
- 1 столова ложка лимонної кислоти (або 4 столові ложки лимонного соку);
- 0,5 літрів води;
- 1 лимон.
Що робити, щоб почистити мікрохвильову піч:
- Додати лимонну кислоту або лимонний сік в мисочку з водою.
- Потім покласти додатково порізаний на шматочки лимон.
- Потім поставити мисочку у мікрохвильову піч і увімкнути на максимальну потужність (2-5 хвилин).
- Після сигналу потрібно зачекати ще 5 хвилин і тільки потім протирати стінки змоченою у лимонному розчині губкою.
Цей спосіб не лише допоможе, якщо ви хочете знати, як очистити мікрохвильову піч. Лимонна кислота також вбере в себе всі неприємні запахи.
Як помити мікрохвильову піч всередині, якщо немає сильних забруднень
В разі, якщо забруднень немає, але ви все-рівно хочете освіжити свою мікрохвильову піч, можна використати водяну баню без будь-яких додаткових засобів. Вам знадобиться всього лише 0,5 літрів води.
Воду потрібно налити в мисочку, поставити в мікрохвильову піч, увімкнути максимальну потужність на 10-15 хвилин. Після сигналу зачекати ще 5 хвилин і лише тоді протерти стінки м'якою чистою ганчіркою.
Позбутися масних плям допоможе оцет
Як вимити мікрохвильову піч, якщо всередині з'явилися масні плями? Вам знадобляться:
- 0,5 літрів води;
- 2 столові ложки оцту 9%.
Що робити, щоб позбутися плям:
- До миски з водою додати оцет, поставити в мікрохвильову піч.
- Увімкнути її на максимальну потужність (2-5 хвилин).
- Залишити ще на кілька хвилин після завершення сигналу.
- Протерти стінки м'якою губкою.
Варто звернути увагу, якщо ви вирішили почистити мікрохвильову піч за допомогою цього способу, потрібно відчинити в кухні вікно. Також не рекомендовано надто часто використовувати оцет, якщо у вас техніка з емальованою поверхнею.
Як відмити мікрохвильову піч за допомогою склоочисника
Це механічний спосіб, який не потребує використання водяної бані. Вам знадобляться:
- губка;
- вода;
- рідина для очищення скла.
Процес миття простий:
- Додати до води рідину для очищення скла (пропорція 1:2). Добре змочити в розчині губку.
- Протерти внутрішні стінки мікрохвильової печі.
- Якщо є плями, які вже засохли, потрібно нанести розчин на них та залишити на декілька хвилин. Змити.
- Вимити все чистою губкою, змочивши її попередньо у воді.
Як збереги мікрохвильову піч в чистоті
Якщо ви не хочете постійно шукати, як помити мікрохвильову піч, варто запам'ятати кілька простих правил її використання:
- готуючи будь-яку страву, накривайте тарілку кришкою, щоб вберегти стінки мікрохвильової печі від жиру;
- очищати техніку потрібно принаймні раз на місяць, щоб плями не встигали присохнути;
- не забувайте протирати стінки кожного разу після розігрівання страви.