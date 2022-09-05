Як очистити сковороду з антипригарним покриттям: основні поради

Сковороди з антипригарним покриттям стали справжніми помічниками на кухні. Головною перевагою такого посуду можна назвати те, що на ньому нічого не пригорає. Однак, його потрібно мити дуже дбайливо. Через пошкодження він втрачає свою основну властивість. Як очистити сковороду з антипригарним покриттям - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як відмити сковороду з антипригарним покриттям: правила

Щоб просто очистити сковороду з антипригарним покриттям від залишків їжі після приготування страви, підійде звичайна м'яка губка та рідина для миття посуду. Категорично заборонено дряпати поверхню такого посуду, адже на пошкоджених місцях буде накопичуватися шар нагару.

Краще очищувати сковороду з антипригарним покриттям відразу після приготування їжі і не допускати, щоб всередині застигав жир та крихти продуктів. Тому, приготували страву, прибрали її на тарілки, зачекали кілька хвилин, щоб сковорода охолонула, і починаєте мити м'якою губкою. При цьому можна не використовувати мийного засобу, якщо жиру на поверхні не багато.

Якщо ж залишити сковорідку з антипригарним покриттям надовго забрудненою або надто сильно її нагріти, їжа може підгоріти або підсохнути та утворити кірочку. Не варто поспішати та прикладати зусилля. Як відмити сковороду з антиприграним покриттям в цьому випадку? Просто залийте її теплою водоб та залишіть на деякий час. Залишки продуктів відмокнуть самі. Знадобиться всього 10-15 хвилин і ви зможете просто зняти бруд м'якою губкою. А щоб наступного разу поверхня не пригоріла, перед готуванням додайте трішки рослинної олії.

Якщо тепла вода не допомогла, відчистити посуд буде складніше. Тут вже знадобиться рідина для миття посуду. Запам'ятайте порядок дій:

Злегка протріть сковороду паперовим рушником, так ви видалите залишки їжі. Нанесіть товстий шар мийного засобу і наповність посуд теплою водою по вінця. Поставте на вогонь та доведіть воду до кипіння. Вимкніть плиту, дайте рідині охолонути, а потім ретельно очистіть м'якою губкою. Кілька разів сполосніть холодною водою.

А щоб зник неприємний запах мийного засобу, можна додати у воду для ополіскування крапельку яблучного оцту.

Також сковороду з антипригарним покриттям можна без особливих проблем відмити у посудомийній машині.

Як мити антипригарну сковороду, якщо під рукою немає спеціального засобу

Як мити антипригарну сковороду, якщо під рукою немає спеціального засобу / Фото: pixabay.com

Сковорода сильно пригоріла, але закінчився мийний засіб? Не проблема. Можете використати такі побутові засоби, які є практично в кожному домі:

харчова сода, лимонна кислота, оцет - сполосніть забруднену сковорідку з антипригарним покриттям теплою водою, потім додайте всередину один з цих компонентів і залишити на 10 хвилин, після цього влити теплої води, поставити на вогонь та довести до гарячого стану (але не кипіння), злити рідину і ще раз прополоскати;

- сполосніть забруднену сковорідку з антипригарним покриттям теплою водою, потім додайте всередину один з цих компонентів і залишити на 10 хвилин, після цього влити теплої води, поставити на вогонь та довести до гарячого стану (але не кипіння), злити рідину і ще раз прополоскати; зубна паста - ефективно очистить будь-яку сковорідку з антипригарним покриттям, нанесіть товстим шаром на всі пригорілі ділянки, залишити на 12-15 годин, а потім змити мильною водою;

- ефективно очистить будь-яку сковорідку з антипригарним покриттям, нанесіть товстим шаром на всі пригорілі ділянки, залишити на 12-15 годин, а потім змити мильною водою; порошок гірчиці - дно та вологі стінки посуду (ще гарячого) засипати сухою гірчицею, додати невелику кількість води та залишити мокнути на 2-2,5 години, потім очистити м'якою губкою;

- дно та вологі стінки посуду (ще гарячого) засипати сухою гірчицею, додати невелику кількість води та залишити мокнути на 2-2,5 години, потім очистити м'якою губкою; шматок господарського мила і харчова сода - використовуються в особливих випадках. Потрібно приготувати розчин: 3 л теплої води, 130 г соди та цілий шматок мила (натертий). Все ретельно перемішати, вилити у ємність більшу за сковороду, довести на вогні до кипіння. Помістити пригорілу сковорідку у суміш та далі кип'ятити на повільному вогні 10 хвилин. Вимкнути вогонь і залишити на 3 години.

Корисні поради

Щоб на сковорідці з антипригарним покриттям нічого не пригорало, потрібно запам'ятати кілька правил, як нею користуватися та доглядати. Дуже важливі такі моменти: