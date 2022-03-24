Як очистити воду в умовах війни: прості поради

Як очистити воду в умовах війни: прості поради

Подаємо схему, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

Життєво необхідно для кожної людини випивати достатню кількість чистої питної води щодня.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Нижче подана схема, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної:

facebook.com/UNICEFUkraine/

Слід процідити воду через чисту тканину.

Дати воді відстоятися 24-48 годин.

Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля).

Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).

Так вода очищується майже від усіх шкідників, крім хімічного забруднення.

Як повідомлялося:

Також вам може бути цікаво: