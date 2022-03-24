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Як очистити воду в умовах війни: прості поради

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Як очистити воду в умовах війни: прості поради

pixabay.com

Подаємо схему, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

Життєво необхідно для кожної людини випивати достатню кількість чистої питної води щодня.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.  

Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Нижче подана схема, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної: 

© facebook.com/UNICEFUkraine/
facebook.com/UNICEFUkraine/
  • Слід процідити воду через чисту тканину.
  • Дати воді відстоятися 24-48 годин. 
  • Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля). 
  • Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).

Так вода очищується майже від усіх шкідників, крім хімічного забруднення. 

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