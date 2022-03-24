Як очистити воду в умовах війни: прості поради

Подаємо схему, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.
Життєво необхідно для кожної людини випивати достатню кількість чистої питної води щодня.
Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Нижче подана схема, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної:
- Слід процідити воду через чисту тканину.
- Дати воді відстоятися 24-48 годин.
- Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля).
- Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).
Так вода очищується майже від усіх шкідників, крім хімічного забруднення.
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