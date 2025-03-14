Як один підрозділ утримує сотні кілометрів фронту: стартував масштабний проект на підтримку українського війська

Легендарний підрозділ «Птахи Мадяра» вже 3-й рік невпинно тримають ворога з повітря по всій лінії фронту. Майстерність хлопців оцінюють на найвищому рівні, і вони є найбоєздатнішим підрозділом ударних безпілотних авіаційних систем у світі.

Не менш легендарна 3 ОШБр показує дива на болі бою, тримаючи наступ окупантів на землі на найгарячіших точках. Ці хлопці невпинно воюють, і наводять страх на російських терористів.

Тому, Міжнародний благодійний фонд «Розвиток нашого міста» спільно із Закарпатською обласною військовою адміністрацією оголосили старт масштабного благодійного проекту, спрямованого на посилення обороноздатності України. В умовах постійної загрози з боку ворога цей проєкт має допомогти п’яти ключовим підрозділам, які утримують сотні кілометрів фронту, зокрема:

«Птахи Мадяра» — підрозділ, відомий своєю майстерністю в аеророзвідці та FPV-ударах;

— підрозділ, відомий своєю майстерністю в аеророзвідці та FPV-ударах; 3-тя Окрема штурмова бригада (ОШБр) — одна з найпотужніших штурмових бригад ЗСУ;

— одна з найпотужніших штурмових бригад ЗСУ; 15-та Бригада охорони громадського порядку (БрОП) ;

; Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) ;

; 33-тя Окрема механізована бригада (ОМБр).

Коли підтримка стає вирішальною

У ситуації, коли зовнішня допомога Україні зменшується, саме участь небайдужих українців стає ключовою для забезпечення армії необхідним оснащенням. Лідер підрозділу «Птахи Мадяра» закликає не втрачати надії та продовжувати підтримувати захисників.

«Ми не можемо здаватися, коли ворог продовжує наступ. Кожна гривня — це вклад у новий дрон, нову машину, врятоване життя. Підтримка тилу — це наша надія та запорука перемоги», — наголошують організатори збору.

Мета збору — 45 000 000 гривень

Кошти, зібрані під час проєкту, спрямують на закупівлю:

45 пікапів Toyota Hilux , оснащених для виконання бойових завдань на передовій;

, оснащених для виконання бойових завдань на передовій; 650 FPV-дронів «Кіндрат» — ударних дронів для ефективної боротьби з ворогом;

— ударних дронів для ефективної боротьби з ворогом; засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) , що допоможуть знизити ефективність ворожих атак;

, що допоможуть знизити ефективність ворожих атак; евакуаційного обладнання, необхідного для оперативного порятунку поранених.

Подарунок за донат: розіграш електромобіля Porsche Taycan 2022

Кожен, хто зробить донат від 250 гривень, автоматично стає учасником розіграшу електромобіля Porsche Taycan 2022 року — символу сили, витривалості та швидкості, як і наші захисники.

Як долучитися до збору?

Переказати кошти можна за реквізитами:

Деталі про розіграш та новини проекту — на офіційних сторінках фонду в соціальних мережах.

Чому цей збір важливий?

Сьогодні кожен внесок — це не просто фінансова допомога, а конкретний вклад у збереження життя наших воїнів. Це можливість зробити українську армію ще сильнішою, а фронт — надійнішим. Кожен пікап, кожен дрон і кожен засіб РЕБ наближає нашу перемогу.

У той час, коли ворог не зупиняється, ми повинні діяти спільно, бути незламними та об’єднаними.

Долучайтеся до збору! Разом ми зможемо більше!