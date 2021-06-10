Як оформити COVID-документи для перетину кордону: українцям дали детальне пояснення

До України не пустили вакцинованих російським "Супутником".

Для перетину кордону з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні розширено перелік документів, за наявності яких дозволяється проїздити на територію держави. Віднедавна до цього переліку додалися документи про вакцинацію, які мають бути правильно оформлені із вказуванням якими препаратами імунізовані громадяни.

Відповідне пояснення дали у ДПСУ.

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Як зауважується, документ про повний курс вакцинації дає можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону. Вакцини повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. До списку схвалених ВООЗ входять такі вакцини:

Comirnaty/Pfizer;

AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою AstraZeneca)

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford;

Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm / BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою CoronaVac).

У самому документі, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 має бути вказана така інформація:

повне ім'я та прізвище, дата народження, стать, громадянство, підпис пацієнта, номер документа, що засвідчує особу;

назва вакцини, дати введення, назва виробника і серія виробництва;

назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис і печатка лікаря, який робив щеплення.

Крім того, відповідно до змін, іноземцям та особам без громадянства для в'їзду до України, окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, відтепер можна мати один із документів: або негативний результат ПЛР чи експрестест, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ про повний курс вакцинації від COVID-19 препаратами, дозволеними ВООЗ. Довідка має бути видана англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

Експрестест на визначення антигена SARS-COV-2 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище особи пацієнта;

щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження (immunochromatographic testing», «immunochromatography assay», «ICA», «Lateral flow assay», «LFT», «rapid antigen test» тощо);

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (negative, not detected);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, де проведено тестування.

У ДПСУ розповіли, що за останні два дні в пунктах пропуску через кордон України намагалися в’їхати іноземці з документами про імунізацію російською вакциною "Спутник V". Утім, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не визначена як безпечна і відсутня у переліку ВООЗ.

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Нагадаємо, що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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