Як оформити опіку над дитиною під час війни:  що для цього потрібно зробити

У більшості випадків опіку оформлюють родичі дитини, але за їх відсутності це може зробити стороння особа з повною цивільною дієздатністю.

Родини, які хочуть та можуть прийняти дитину, яка залишилася без батьківського піклування, можуть зробити це навіть під час війни. Адже держава зацікавлена в тому, щоб діти виховувалися в сім'ях і не потрапляли в інтернати.

Хто може це зробити та що для цього необхідно, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що опіку у більшості випадків оформлюють родичі дитини. Після оформлення документів особи, що прийняли до себе дитину, стають її законними представниками до повноліття підопічного.

Хто може стати опікуном

Опіку над дитиною можуть взяти:

родичі дитини (з урахуванням особистих відносин та можливості виконувати обов’язки);

стороння особа з повною цивільною дієздатністю.

Опіку над дитиною до призначення опікуна чи піклувальника та оформлення відповідних документів здійснює відповідальний орган опіки та піклування або спеціалізований заклад освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, де перебуває дитина.

Як оформити опіку – основні етапи

Для оформлення опіки чи піклування над дитиною необхідно пройти кілька етапів:

Збір та подання документів до Служби у справах дітей; Перевірка документів та житлових умов (до 5 днів); Навчання потенційних опікунів, які не мають родинних зв'язків з дитиною (курс 72 години); Розгляд справи Комісією із захисту прав дітей та ухвалення рішення про опіку над конкретною дитиною; Підготовка рішення органу опіки та піклування; фактичне прийняття дитини у родину.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову соціальну програму "Дитина не одна", яка призначена для підтримки родин, в яких перебувають діти, позбавлені батьківського піклування. Грошова допомога призначається на період тимчасового влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, та може бути продовжена, якщо дитина довше залишається у сім'ї.

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