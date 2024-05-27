Як оформити субсидію на компослуги і хто може її втратити

Хоча субсидія на неопалювальний період може бути автоматично подовжена, до 1 липня деякі категорії громадян повинні повторно подати документи на оформлення пільги.

Деякі категорії українців мають право на субсидію на оплату комунальних послуг. Водночас дехто з громадян України, хто вже має субсидію, ризикують її втратити за кількох умов.

Кого можуть позбавити субсидії на комуналку і як оформити субсидію – читайте на ТСН.ua.

Хто може отримати субсидію

Право на субсидію мають ті громадяни України, чиї витрати на компослуги перевищують 15% їхнього сукупного сімейного доходу. Це вираховується індивідуально.

Коли можуть позбавити субсидії

Умови, за яких можуть скасувати субсидію:

наявність заборгованості за компослуги за три місяці на суму понад 680 грн;

якщо член сім'ї не сплачує ЄСВ понад три місяці;

якщо за останні пів року член сім'ї придбав майна на понад 50 тис. грн;

якщо у сім'ї хтось має депозит понад 100 тис. грн;

якщо площа квартири перевищує 130 кв. м або будинку – 230 кв. м;

наявність авто, якому менш як п’ять років, або наявність у сім'ї двох авто, яким понад 15 років;

якщо в сім'ї є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;

член сім'ї, який працює і отримує менше від мінімального розміру виплат.

Також читайте Що потрібно для оформлення субсидії 2024 року: повний перелік документів та даних

Зауважимо, що хоча субсидія на неопалювальний період може бути автоматично подовжена, до 1 липня деякі категорії громадян повинні повторно подати документи на оформлення субсидії. Йдеться про тих, хто отримував виплати на момент початку повномасштабної війни, проживав на територіях, що нині окуповані чи перебувають у зоні бойових дій, і досі не звертався для перепризначення такого виду допомоги.

Як оформити субсидію

Щоб оформити субсидію, треба подати до Пенсійного фонду відповідну заяву та всі необхідні документи. Це можна зробити через сервісні центри, чиновників місцевих органів влади, ЦНАПи або надіслати поштою на адресу ПФУ.

Водночас оформити субсидію можна і через "Дію", мобільні застосунки або вебпортал ПФУ.

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Як оформити субсидію через "Дію"

Щоб оформити субсидія на копмпослуги через "Дію", треба спершу авторизуватися на порталі. Це можна зробити, обравши в меню Послуги розділ пенсії, пільги та допомога.

У заяві на субсидію через "Дію" слід вказати адресу проживання, наявність заборгованості за компослуги, на який вид послуг потрібна пільга, особистий рахунок і постачальника.

Також потрібна інформація про доходи всіх, хто проживає з вами, транспорт, майно, куплену валюту і депозити на суму понад 100 тис. грн. Треба також вказати наявність і сплату аліментів.

Необхідно обрати спосіб отримання виплат – на картку або відділення "Укрпошти".

Після цього залишається тільки завантажити фото потрібних документів, поставити електронний підпис та надіслати заяву.

Ця заява через "Дію" надійде до ПФУ. В разі необхідності, фонд може вимагати додаткові документи і ви отримаєте сповіщення про це. Сама заява розглядається протягом місяця.

Нагадаємо, що до кінця травня в Україні ухвалять рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

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