Як оформити дитину в нову школу та отримати документ про освіту в умовах війни: відповідь МОН

Як оформити дитину в нову школу та отримати документ про освіту в умовах війни: відповідь МОН

Згідно з даними ЮНІСЕФ 1,8 млн українських дітей з початку війни виїхали в інші країни, понад 2,5 млн стали вимушено переміщеними особами в межах України. Переселенцями та біженцями стали більш ніж половина всіх українських дітей.

Як українським дітям біженцям та переселенцям закінчити навчальний рік, які документи для цього потрібні, що робити якщо відповідних документів не має, яке свідоцтво про закінчення навчального року є дійсним, читайте у статті ТСН.ua. Документ, який забезпечує гарантії освіти з боку держави в умовах війни - Наказ №274 Міністерства освіти України.

Як навчатись, закінчити школу, якщо дитина перемістилась в межах України

Оформлення дитини в нову школу

Щоб зарахувати дитину, яка змінила місце проживання, перебуває в Україні або за кордоном до української школи батькам чи опікунам потрібно у будь-якій зручній формі - очно, електронною поштою, будь-яким іншим способом подати заяву у цю школу.

Як оформити старшокласника в нову школу?

Для того, щоб оформити дитину, яка на поточний момент навчається у 10-11 класах, разом з заявою потрібно подати свідоцтво про закінчення базової школи за 9 класів. Якщо такого документа не має, потрібно звернутись для його отримання в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). ЄДЕБО працює більш як 10 років. В реєстрі документів про освіту, який тут міститься, потрібно оформити запит на учня. В запиті потрібно вказати ПІБ, дату народження, номер та серію документу учня. Протягом 3-х днів після подання запиту на електронну пошту прийде витяг з реєстру з кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Що робити у випадку якщо даних свідоцтва про базову освіту не має?

У випадку, якщо дані свідоцтва про освіту не відомі, батьки чи опікуни старшокласників можуть подати заяву та копію документів, що підтверджують їхню особу, з проханням надати виписки до державного підприємства, яке керує електронною базою - "Інфоресурс". Школи, згідно з наказом МОН№274, зобов'язані приймати такі заяви та передавати їх підприємству для оформлення виписок.

У якому форматі може навчатися дитина?

Учні можуть навчатися у тому форматі, який може надати школа і який є безпечним для дитини. Якщо, наприклад, дитина переїхала, а її школа продовжує функціонувати, учень може навчатися в ній дистанційно, екстерном (для цього потрібно написати відповідну заяву).

Які документи про закінчення навчального року та ким повинні бути видані?

Згідно з заявою очільника МОН Сергія Шкарлета, дійсними документи про завершення навчального року будуть документи, видані будь-яким закладом середньої освіти де учні навчаються. Документи, видані приватними школами, дистанційними вважаються чинними в тому числі.

Якщо батьки, опікуни виїхали з дітьми за кордон, де можуть навчатися школярі?

Якщо українська школа продовжує функціонувати, учень може продовжувати навчатися в ній дистанційно та отримати відповідні документи про закінчення навчального року. Якщо школа з якихось причин не працює, можна подати оформити дитину до будь-якої іншої української школи що функціонує. Процедура зарахування до нової школи дітей, що перебувають за кордоном, така ж сама, як дітей переселенців в Україні. Батькам чи опікунам потрібно надати заяву та у випадку дитини старшокласника, документ про базову освіту чи його копію.

Чи є за кордоном школи, які проводять навчання за освітнім стандартом України

Шкіл, які видають свідоцтво про освіту українського зразка на цей час 36 в 11 країнах Європи. Перелік їх можна знайти на сайті Міжнародної української школи. Міжнародна українська школа уповноважена Міністерством освіти України проводити оцінювання дітей на території де вони перебувають. За бажанням діти можуть бути оформлені безпосередньо до цієї школи, яка працює виключно в екстернатній формі навчання, організовуючи для кожного учня індивідуальний навчальний план.

Як оформити дитину в школу з навчанням за європейськими стандартами?

Процедура оформлення в такі школи залежить від країни де перебуває сім'я, наразі оформлення для українських переселенців спростили. Наприклад, в Німеччині, Польщі батько дитини чи опікун повинен заповнити анкету та вказати дані свого українського паспорта.

Якщо сім'я планує повернутися до України, де дитина продовжуватиме навчатися, оцінки відповідно до місцевого стандарту оцінювання потрібно перевести на українську систему оцінювання. На цей час МОН розробляє рекомендації щодо такого переводу.

Яка процедура визнання іноземних документів про освіту?

Процедуру визнання проводить державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр Міністерства освіти та науки України". На сайт підприємства отрібно зареєстурватись у персональному кабінеті, завантажити документи дитини та надіслати заяву на їх опрацювання. Протягом 10 днів документи будуть пеервірені і надані рекомендації щодо подальших кроків для отрмання документів українскього зразка.

Яка процедура визнання іноземних документів про освіту?

Процедуру визнання проводить державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр Міністерства освіти та науки України". На сайт підприємства потрібно зареєструватись у персональному кабінеті, завантажити документи дитини та надіслати заяву на їх опрацювання. Протягом 10 днів документи будуть перевірені та надані рекомендації щодо подальших кроків для отримання документів українського зразка.

Читайте також:

ЗНО 2022 року - як буде проводитись в умовах воєнного стану (оновлено)

Вступ 2022 - що чекає на абітурієнтів під час війни