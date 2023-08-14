Як окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст після "бавовни": нові супутникові кадри

У Мережі з'явилися нові супутникові фото, як окупанти ремонтують Кримський міст після другої серйозної "бавовни" 17 липня.

Знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

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Фото зроблені 30 липня, 4 серпня та 13 серпня 2023 року. На них видно динаміку робіт мосту.

"Тривалий ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Цей проміжок часу показує спроби Росії відремонтувати міст після того, як Україна вдарила по цьому місці минулого місяця", - підписав він відео.

Варто додати, що востаннє вибухи на Кримському мосту лунали 12 серпня. Тоді Росія заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що пошкоджень не виявлено.

З'явилися нові супутникові кадри, як окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст

Раніше розповідали, як сталася чергова "бавовна" на Кримському мосту і що чекає споруду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українці вибухнули мемами після задимлення на Кримському мосту!

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