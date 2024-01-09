Як окупанти ремонтують квартири в Маріуполі: з'явилися шокувальні фото

Квартири мешканців Маріуполя після "ремонтів" окупантів мають шокувальний вигляд. Маріупольці продовжують скаржитися на так звані "ремонти" від росіян. Аварійні будинки "відновлюють" для галочки. Роблять гарний фасад, а от за ним – руїни.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

Містяни скаржаться місцевій псевдоадміністрації, але відповідей не отримують. Саме така ситуація у будинках на проспекті Металургів, 25 та 27. Російські підрядники так і не зробили роботи з внутрішнього оздоблення будинків.

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"Ми, мешканці цих двох будинків, залишаємося віч-на-віч зі своїм лихом", - у розпачі пишуть маріупольці у місцевих пабліках.

А ось у багатоповерхівці на вул. Соборна, 4 вже пів року роблять вигляд ремонту. Весь цей час жителі знаходяться без опалення у квартирах.

"Починають роботу одну і ту ж - вирівнюють стіни в під'їзді вже пів року. Вікно у під'їзді поламали робітники, тепер освіжаємось цілодобово. Тепла немає в квартирі. Кілька разів у ЖЕК зверталася, реакції нуль", - скаржаться мешканці.

У Маріупольській міськраді зазначають, що окупанти здатні лише руйнувати, а ось відновити нічого не можуть. "Така сама ситуація і з комунальною інфраструктурою, з інженерними мережами. Тож багато маріупольських родин сидять без опалення, світла та з перебоями води", - йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, каналізація топить підвали: в окупованому Маріуполі місцеві б'ють на сполох.

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