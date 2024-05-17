Як оновити облікові дані онлайн: у Міноборони розповіли про мобільний застосунок Резерв+

Від 18 травня до 16 липня включно всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані.

Мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані, буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market від суботи, 18 травня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

В оборонному відомстві нагадали, що від 18 травня до 16 липня включно всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані.

“Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних”, - йдеться у повідомленні.

Після оновлення даних у застосунку можна буде переглянути персональну інформацію з реєстру Оберіг.

Міноборони також опублікувало відео-інструкцію, як користуватися мобільним застосунком.

Від 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Інші способи оновлення даних

У Міноборони нагадали, що відповідно до оновленого Закону про мобілізацію оновити дані також можна у Територіальних центрах комплектування (ТЦК), як це було й раніше, або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), які діють у всій країні.

“Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток”, - повідомили у Міноборони.

У відомстві зазначили, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Нагадаємо, військовозобов’язаним чоловікам в Україні вклеюватимуть штрихкод у військовий квиток. Головна функція нововведення - під час перевірки документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

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