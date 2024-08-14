Як операція в Курській області вплинула на бої на Харківщині: що каже влада

В Харківській області фіксують рух військ агресорки Росії в напрямку Курської області. Втім, йдеться про резерви окупантів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Звісно, певний рух є. Однак це стосується резервів. Говорити про якусь зміну військової ситуації саме на півночі території та й загалом на Харківщині нам ще доволі зарано. Ворог далі намагається штурмувати", – розповів голова ОВА.

За словами Синєгубова, російські військові проводять заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок роботи ЗСУ.

"Ворог від своїх ідей щодо штурмових дій на Вовчанському, Липецькому та Куп'янському напрямках не відмовиться, як ми прогнозуємо. Далі буде чинити такі спроби", – каже Синєгубов.

Як повідомлялося, росіяни завели штурмові групи до Вовчанська. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Читайте також:

ТСН вдалося потрапити на Курщину! Кадри вражають! Такого ще не бачив ніхто