Як орендувати житло під час війни: що потрібно перевіряти, особливості укладання договору оренди

Оренда у містах України завжди була актульною, а сьогодні , під час війни, коли люди, тікаючи від війни змушені переїджати в безпечніщі місця, тим більше. Як орендувати житло, на що звернути увагу при укладанні договору - в матеріалі ТСН.ua
Як перевірити інформацію на етапі пошуку житла
- Перевіряйте оголошення. Подивіться аккаунт того, хто розмістив оголошення - коли він створений, які оголошення ще розміщав автор. З'ясуйте - чи власник це, чи посередник.
- Спробуйте зв'язатися в власником.
- Не відправляйте гроші на картку. Завдаток привезіть особисто в руки, якщо орендуєте житло в іншому місті, попросіть друзів, знайомих, колег віддати задаток та подивитись квартиру
- Не надсилайте паспортні дані. Надати паспортні дані можна при оформленні договору або при заселенні у квартиру.
- Перевірте право власності на житло у власника квартири.
Що важливо врахувати при оформленні договору оренди під час війни?
Важливі моменти, які потрібно враховувати при укладанні договорів оренди під час війни від Української Гельсінської спілки з прав людини.
- Укладати договір може лише власник, тому наймач житла має право і повинен перевірити відповідні документи, щоб переконатися, що орендодавець є дійсно власником. Відповідні дані про власника бажано зафіксувати договорі наймання, із паспортними даними та даними з інших документів, які власник житла та наймач пред’являють одна одній.
- Під час дії воєнного стану більшість відкритих державних реєстрів недоступна тож перевірити дійсність пред’явлених даних складно, але залишається можливість користуватися іншими платними або безплатними сервісами. Наприклад, щоб отримати інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно Порталом Дія та Опендатабот.
- Договір оренди житла укладається у довільній письмовій формі та не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Рекомендується при написанні договору детально прописати всі умови договору важливі для захисту прав сторін договору, наприклад, як будете контактувати, вирішувати конфлікти, вносити зміни до договору. Під час укладення договору важливо зафіксувати стан найманого житла, зазначити недоліки, що існують, а також того, хто буде їх за потреби усувати.
- У договорі оренди повинні бути вказані особи, що проживатимуть разом із наймачем.
- Прописати у договорі розмір плати за оренду житла, строки оплати оренди. Якщо термін внесення плати не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.
- Як бути зі сплатою оренди на період війни? Якщо в договорі оренди було прописано як діяти на період обставин непереборної сили (форс-мажору), тобто під час війни, слід дотримуватись відповідних положень, які можуть допускати і звільнення від орендної плати або\та оплати комунальних послуг. Безоплатне проживання можливе для тимчасових мешканців, якщо орендатор та орендонаймач домовились про це. Якщо ж чинний договір оренди не передбачав виникнення таких обставин – слід керуватися положеннями договору, які регулюють внесення до нього змін, укладання додаткових угод або вирішення конфліктів.
- Якщо договір укладений після 24 лютого 2022 року, треба уважно ставитися до визначення обставин непереборної сили. Наприклад, укладаючи договір на території тих областей, які не перебувають в зоні ведення бойових дій, можна зазначити, що обставинами непереборної сили буде початок бойових дій в регіоні тощо. Проте за умов втрати або зниження доходу, та доказів неможливості здійснити оплату оренди, орендонаймач може бути звільнений від відповідних обов’язків за договором.
- Для власників здача житла в оренду може бути важливим та єдиним джерелом доходу, з якого відповідно сплачуються податки, а це зараз важливо для підтримки держави. Розмір податкового зобов’язання з доходу від здачі житла в оренду обчислюють на основі орендної плати, зазначеної в договорі.
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