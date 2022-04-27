Як орендувати житло під час війни: що потрібно перевіряти, особливості укладання договору оренди

Оренда у містах України завжди була актульною, а сьогодні , під час війни, коли люди, тікаючи від війни змушені переїджати в безпечніщі місця, тим більше. Як орендувати житло, на що звернути увагу при укладанні договору - в матеріалі ТСН.ua