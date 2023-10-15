Як оскаржити рішення про мобілізацію: куди звертатися і які потрібні документи

Якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці.

Якщо чоловік призивного віку не згідний із рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), він може його оскражити.

Деталі процедури розповіла юрист юридичної фірми Gracers Анастасія Цибулько у коментарі РБК-Україна.

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Які потрібні документи

"В першу чергу треба підготувати усі документи, які будуть свідчити про необ’єктивність висновку ВЛК щодо стану здоров’я. Зокрема, медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання своїх службових обов’язків", - зазначила вона.

Як і де оскаржується рішення

За її словами, оскаржити рішення про мобілізацію можна через суд або іншими способами. Юристка пояснила, що постанови центральної ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку, а постанова ВЛК регіонів – у Центральній військово-лікарській комісії або в судовому порядку.

"Якщо ви хочете оскаржити постанову ВЛК районного та міського рівня без суду, то є варіант звернення до ВЛК обласного рівня з метою перегляду такого висновку. У разі необхідності перегляду чи скасування постанов підпорядкованих ВЛК, то це можуть робити військово-лікарські комісії відповідних регіонів. А Центральна ВЛК переглядає постанови ВЛК будь-яких рівнів", - підкреслила вона.

За результатами розгляду звернення комісія може ухвалити рішення про проведення контрольного чи повторного медичного огляду.

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Цибулько зазначає, що оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви, відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

"Однак варто врахувати, що в судовому порядку надається обмежений строк такого оскарження: якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці з дня отримання рішення про розгляд заяви", - звернула вона увагу.

Якщо все-таки призовник відразу звертається в суд, то він на це має шість місяців з дня винесення постанови ВЛК.

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