Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Що робити, якщо ви не погоджуєтеся із рішенням військово-лікарської комісії, чи можна його оскаржити, якщо так, то яким чином – читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Після отримання повістки мобілізований зобов’язаний пройти медогляд. Оскаржити рішення військово-лікарської комісії можна в досудовому та судовому порядку. Як це зробити, розповідає заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги Червоноградського місцевого центру з надання БВПД Андрій Мицак.

Відповідно до абзацу 3 пункту 2.12 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, якщо військовозобов'язаний не згоден з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду, за рішенням штатної ВЛК він може бути скерований для проходження контрольного обстеження до військового лікувального закладу.

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії у досудовому порядку, потрібно:

Подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня, обов’язково зазначивши причину перегляду рішення. До заяви необхідно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується. Зафіксовані результати попередніх медичних обстежень також варто долучити до документів.

Щоб оскаржити рішення комісії в судовому порядку, потрібно:

Звернутися з позовною заявою до окружного адміністративного суду – це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується.

Судовий порядок можна використати одразу, не звертаючись до досудового порядку.

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