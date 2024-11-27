Як отримати 6500 грн на дитину: нові виплати від уряду

Уряд України оголосив про запуск нової програми соціальної підтримки під назвою "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату у розмірі 6500 гривень на кожну дитину. Ця допомога надаватиметься малозабезпеченим родинам, а також сім'ям внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи. Програма охоплює період з грудня 2024 року, і виплати будуть здійснені до кінця місяця.

Про це пише BBC News Україна.

Ця допомога надаватиметься малозабезпеченим родинам, а також сім'ям внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи. Програма охоплює період з грудня 2024 року, і виплати будуть здійснені до кінця місяця.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поясняв, що ці кошти призначені для того, щоб сім'ї могли придбати теплий одяг, взуття та інші необхідні зимові речі для своїх дітей. Проте, не було чітко зазначено, чи можна буде витратити гроші на інші потреби, крім зимового одягу.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович уточнювала, що кошти надійдуть автоматично на карткові рахунки батьків понад півмільйона дітей, які відповідають вимогам програми. Заявок на отримання допомоги додатково подавати не потрібно, оскільки дані про родини вже є в державних реєстрах.

Також, до Дня святого Миколая, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають додатково тисячу гривень від ЮНІСЕФ. Міністерство соціальної політики підкреслювало, що ці кошти призначені для забезпечення конкретних потреб дітей, проте наразі невідомо, як саме буде контролюватися їх витрачання.

На початок 2024 року в Україні налічувалося близько 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 2,6 мільйона отримували допомогу від держави. Грошову підтримку можуть отримати люди, які виїхали з територій, де тривають бойові дії або які були тимчасово окуповані. Для отримання допомоги необхідно мати довідку, що підтверджує статус ВПО.

Держава виплачує переселенцям щомісячну допомогу: 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Виплати здійснюються через картки єПідтримка, і гроші можна витрачати без обмежень на товари та послуги.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а від 1 вересня сума збільшиться до 2 600 грн.

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