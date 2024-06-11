Як отримати документи про освіту дистанційно: список важливих порад для випускників

Випускники українських шкіл, профтехів, фахових передвищих і вищих закладів освіти, які через війну можу забрати свої документи про освіту дистанційно.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, випускники, які перебувають на території України віддалено від закладу освіти або за кордоном, але навчалися в українському закладі освіти, можуть отримати документ про відповідний рівень освіти за певними процедурами. Тому їхати дитині та її законним представникам за свідоцтвом про освіту з іншого міста чи селища або з-за кордону до України не потрібно, каже Горбачов.

Хто може отримати документ замість випускника

Документи про загальну середню освіту:

одному з батьків, законних представників неповнолітнього випускника;

іншим особам за довіреністю від повнолітнього випускника або від батьків неповнолітнього випускника.

Довіреність має бути посвідченою нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Документи про професійну (професійно-технічну) освіту:

одному з батьків або іншим законним представникам та іншим особам за довіреністю, посвідченою нотаріально.

Довіреність надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.

Документи про фахову передвищу та вищу освіту:

випускникам або уповноваженим ними особам відповідно до законодавства.

Як отримати документ про освіту, якщо заклад освіти не працює через війну

В умовах воєнного стану заклади освіти в зоні бойових дій або на деокупованих територіях можуть перестати функціонувати і не видавати документи про освіту. У такому випадку вони повідомляють про це обласні органи управління освіти.

А департаменти освіти Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської ОДА, згідно з наказом:

визначають заклади освіти, які будуть уповноважені організувати видачу документів таким випускникам, інформують місцеві управління та самі заклади й випускників про ці заклади;

організовують видачу документів про загальну середню освіту та додатків до них випускників, які тимчасово перебувають в інших регіонах України, одному з батьків, законних представників або іншим особам за довіреністю, посвідченою нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Довіреність надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.

Раніше повідомлялося, що у Польщі хочуть запровадити обов’язкове очне навчання дітей з України.

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