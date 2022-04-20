Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інформація для батьків

Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інформація для батьків

Оформлення та отримання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини в Україні спростили. Про це в матеріалі ТСН.ua

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки призначати компенсацію вигляді одноразової натуральної допомогу відтепер може відділ соцзахисту районних чи міських рад. Нагадуємо, що одноразова натуральна допомога або "пакунок малюка" є адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася дитина, у разі відсутності матері/батька - родичам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини. В умовах війни, коли не всі мають можливості отримати такий пакунок можна отримати компенсацію за нього.

Для оформлення такої допомоги при народженні дитини під час війни потрібно надати наступні документи:

Заяву, яку можна написати на місці. Заяву необхідно подати особисто за місцем проживання, перебування, батьків, опікунів. Якщо батьків не має заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини, які повинні надати документи, що підтверджують опікунство, патронату тощо.

Копію свідоцтва про народження дитини. Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо прикласти копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним

Довідку з пологового будинку про неодержання «Пакунка малюка».

Уряд зняв обмеження на використання коштів грошової компенсації «пакунку малюка» на весь період воєнного стану та плюс 30 днів після його завершення. Якщо раніше банки повертали до бюджету невикористані кошти через 12 місяців після перерахування на картку, тепер вони залишаються на цьому рахунку. Ці гроші можна використовувати на будь-які товари (на їжу, ліки тощо). Надано можливість перераховувати грошову компенсацію на будь-який рахунок вже відкритий у ПриватБанку когось із родичів.

Нагадуємо, що розмір допомоги при народженні першої та наступної дитини у 2022 році становить 41 280 грн. Спершу одноразово батьки отримують цю допомогу в сумі 10 320 грн, решта суми виплачують по 860 грн на місяць упродовж 36 місяців

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