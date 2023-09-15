Як отримати допомогу від міжнародних фондів: ООН, Червоного Хреста та інших

У зв’язку з влаштованою Росією війною постраждалі від неї українці можуть отримати грошову та гуманітарну допомогу від міжнародних організацій та фондів. Йдеться про різні категорії населення: постраждалі від війни, переселенці, багатодітні сім’ї, пенсіонери та інші.

Хто і як може отримати грошову допомогу від ООН, Червоного Хреста інших організацій, де реєструватися – читайте на ТСН.ua.

Як отримати допомогу від ООН

Зараз в Україні триває приймання прийом заявок на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Агентство ООН у справах біженців збирає дані для надання допомоги, зокрема фінансової, постраждалим внаслідок війни.

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ООН надає фінансову допомогу у вигляді виплати на банківську картку 2 220 грн (на одну особу). Якщо ваша родина складається з трьох людей, то сумарно вона отримає 19 980 грн. Ці гроші надходять щомісячно протягом трьох місяців.

Хто може отримати допомогу від ООН

Програма ООН спрямована на допомогу вразливим категоріям внутрішньо-переміщених осіб, постраждалих від військових дій. Передбачена допомога і тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання у певних регіонах України.

Претендувати на допомогу від ООН можуть родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід менш ніж 5 400 грн на одну людину та належать до таких категорій і критеріїв вразливості:

переселенці, переміщення яких відбулося після 24 лютого 2022 року;

українці, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій на Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині, Запоріжжі, Кіровоградщині, Черкащині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині (перелік областей може бути доповнений);

українці, які через воєнні дії були змушені залишити свої домівки, але вже повернулися до постійного місця проживання (йдеться також про повернення з-за кордону).

Критерії для отримання допомоги від ООН

Щоб можна було подати заявку на допомогу від ООН, діють обов’язкові критерії вразливості для вищевказаних категорій населення:

родина, в якій є лише одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (особи з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (треба надати документальне підтвердження).

Прапор ООН / Фото: Getty Images

Де зареєструватися на допомогу від ООН

Зареєструватися для отримання допомоги від ООН можна одним домогосподарством, якщо воно складається з голови домогосподарства, дружини/чоловіка, його/її дітей (до 23 років), його/її батьків, його/її дідуся і бабусі (лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні, в іншому разі мають реєструватися окремо).

Щоб отримати виплати, треба звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН, у своєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна дізнатися за посиланням.

Також на офіційному сайті "Право на захист" можна знайти актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

Отримати консультацію можна через Telegram-канал організації або за номером телефону 0 800 307 711.

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Якщо ви вже зареєструвалися на допомогу від ООН і не отримували таку допомогу від іншої організації, то не менше як через місяць отримаєте смс на фінансову виплату.

Якщо через два місяці виплата не надійде, зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН або залиште повідомлення в Telegram-каналі.

Список документів

Потрібно мати зі собою оригінали документів на кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

Як отримати допомогу від Червоного Хреста

Фінансову допомогу від Червоного Хреста можуть отримати малозабезпечені сім’ї з постраждалих громад. Розмір допомоги становить 2500 грн на одну особу на місяць і виплачується протягом 3 місяців. Для реєстрації треба подати заявку через платформу єДопомога.

Хто має право на допомогу

Зауважимо, що Червоний Хрест надає фінансову допомогу сім'ям, що проживали на териториторії певних областей до 24 лютого 2022 року незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася. Перелік областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Щоб отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста, треба лише відповідати двом вищевказаним критеріям і не потрібно додатково реєструватися чи надавати персональні дані. Інформацію про громадян до МКЧХ передає Міністерство соціальної політики України.

Допомога від Червоного Хреста для України / Фото: Unsplash

Як отримати гроші

Якщо ви відповідаєте критеріям, чекайте SMS-повідомлення від МКЧХ про включення до програми фінансової допомоги та SMS-повідомлення від "ПриватБанку". Гроші будуть нараховані безпосередньо голові сім’ї двома способами:

на банківський рахунок, вказаний в реєстрі Мінсоціальної політики;

готівкою у будь-якому відділенні "ПриватБанку".

Отримати гроші можна протягом 30 днів з моменту отримання SMS-повідомлення. Після закінчення цього терміну кошти повертаються до МКЧХ.

Щоб отримати консультацію про приєднання до програми, можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за безкоштовним телефоном 1545. Якщо у виникли питання, пов’язані з виплатами, зверніться до Контактного центру МКЧХ за телефоном 0 800 300 155.

Допомога від ЮНІСЕФ

Грошову допомогу від ЮНІСЕФ українці можуть отримати в межах проєкту "Спільно". Йдеться про додаткову фінансову підтримку багатодітних сімей, які постраждали від війни. Раніше багатодітним сім'ям виплачували 2 200 грн допомоги раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Щоб отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ, треба було заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій. Зауважимо, що 15 серпня 2023 року реєстрація на програму була призупинена, аби організація опрацювала заявки та виплати родинам, які подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Хто має право на допомогу від ЮНІСЕФ 2023 року

Хоч ЮНІСЕФ вже припинила приймати нові заявки на виплати, українці, які вже подали заявки, все ж зможуть отримати гроші 2023 року. В такому разі гроші повинні зарахуватися вам на рахунок, який ви вказали під час реєстрації у програмі.

ЮНІСЕФ / Фото: pixabay.com

Як оформити заявку на нову допомогу від ЮНІСЕФ

Протягом 2023 року взяти участь у програмі допомоги від ЮНІСЕФ можуть родини, які мають принаймні одну або більше дітей до 18 років, та які проживають на території сходу та півдня України, на звільнених територіях та у громадах, розташованих за 30 км та ближче від лінії зіткнення (Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Миколаївська області).

Зараз реєстрацію на грошову програму проводять виключно представники місцевих органів влади, соціальних департаментів обласних, міських, районних адміністрацій та організації-партнери ЮНІСЕФ. Дізнатися важливі деталі щодо отримання допомоги можна за номером гарячої лінії "Спільно" – 0 800 600 017 (від понеділка до п’ятниці від 8:00 до 20:00, у суботу – від 9:00 до 18:00, неділя – вихідний, дзвінки безкоштовні).

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