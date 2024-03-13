Як отримати гроші на власний бізнес: варіанти підтримки від ЄС

З початку повномасштабної війни Група підтримки України при Єврокомісії разом із Представництвом ЄС в Україні та проєктами ЄС, які співпрацюють з Україною, відреагували на російську агресію.

Європейський Союз активно підтримує розвиток підприємництва в Україні. Не обов’язково жити в Києві, мати вищу освіту чи працюючий бізнес, щоб отримати підтримку ЄС.

ТСН.ua розповідає, як отримати не лише практичні знання та поради, але й кошти для запуску власної справи.

З початку повномасштабної війни Група підтримки України при Єврокомісії разом із Представництвом ЄС в Україні та проєктами ЄС, які співпрацюють з Україною, відреагували на російську агресію, переорієнтувавши свою діяльність перед обличчям гуманітарної кризи й масового переміщення населення, включаючи збільшення підтримки для жінок, переміщених осіб, підприємців і вразливих груп.

Як навчитися новому та отримати грант ЄС?

Програма EU4Youth запустила проєкт, спрямований на підтримку ініціатив, спрямованих на вирішення соціальних проблем, що виникли через війну Росії проти України, з акцентом на професійну орієнтацію та перепідготовку. В межах проєкту було надано тисячі консультацій, які допомогли людям на всіх етапах працевлаштування – постановці цілей, розробці кар’єрного плану, написанні резюме, підготовці до співбесіди з роботодавцем. Завдяки проєкту сотні осіб змогли працевлаштуватися й побудувати кар’єру. Щоб отримати підтримку, можна зареєструватися тут.

Окрім бізнес-консультацій, навчальна платформа «Почати.бізнес» пропонує інтерактивні курси, присвячені різним сферам бізнесу, таким як креативна індустрія, готельний менеджмент, виробництво тканин чи кераміки. Крім цього, нещодавно з’явилися нові курси для переміщених через війну мікропідприємств – учасники дізнаються, як заснувати й розширити свій бізнес, мінімізувати можливі ризики, розвинути електронну комерцію та багато інших практичних аспектів.

Представництво ЄС в Україні проводить серію Днів кар’єри ЄС, де можна взяти участь у панельних дискусіях із професійного розвитку, послухати тренінги з написання резюме, публічних презентацій та інших навичок м’якого спілкування, зустрітися зі співробітниками та HR-фахівцями провідних українських і європейських компаній, записатися на стажування чи співбесіду, дізнатися про можливості навчання за кордоном.

Для жінок віком до 30 років ЄС пропонує захоплюючі можливості в межах молодіжних програм Eразмус+. Ви можете приєднатися до тисяч молодих українців, які вже здобули нові навички й накопичили цінний досвід, беручи участь у молодіжних проєктах або волонтерячи за кордоном у рамках Європейського корпусу солідарності.

Якщо ви здобуваєте чи маєте вищу освіту, Еразмус+ пропонує студентські обміни й аспірантуру в Європі. Про наявні можливості та подання заявки також можна дізнатися тут.

Як здобути досвід міжнародного рівня?

Корисною є й ініціатива EU4Business, а також проєкти, що пропонують навчання й поради щодо бізнесу, консультації стосовно B2B діяльності, стажування та інформацію про торгівлю.

Українські підприємці також мають доступ до програми ЄС COSME, що надає гранти для розвитку невеликих компаній. Існує також програма Erasmus для молодих підприємців, що надає шанс тим, хто бажає відкрити компанію, та бізнесменам-початківцям перейняти досвід у підприємців з ЄС.

Якщо ви прагнете розвивати свій бізнес, поради та фінансування доступні через програму ЄБРР «Жінки в бізнесі». Вона пропонує кредити, навчання та консультаційні послуги, спеціально розроблені для компаній, очолюваних жінками.

Консультаційні послуги також доступні в рамках програми ЄБРР «Консультації для малого бізнесу» в таких сферах як стратегія, маркетинг, операції, управління якістю, енергоефективність, фінансовий менеджмент тощо. Програма сприяє спілкуванню МСП із місцевими консультантами й міжнародними радниками, які допомагають трансформувати підприємства. ЄБРР підтримує підприємства багатьох галузей, зокрема виробництва продуктів харчування та напоїв, оптової та роздрібної торгівлі, будівництва та машинобудування; 79% підтриманих проєктів знаходяться за межами Києва.

Якщо ви хочете здобути міжнародний досвід, подайте заявку на безкоштовний бізнес-обмін, який триватиме до шести місяців, у межах програми «Еразмус для молодих підприємців». Ініціатива відкрита для всіх, хто планує заснувати власний бізнес або відкрив його протягом останніх трьох років. Вона поєднує підприємців-початківців із досвідченими бізнесами в різних країнах Європи. Ви отримаєте користь від навчання, розвинете свої підприємницькі навички, здобудете знання й досвід управління малим бізнесом. У жовтні 2023 року Єврокомісія запустила проєкт, спрямований на підтримку підприємців-початківців з України. Бюджет цієї ініціативи становить 3 млн євро. Мета проєкту – сприяти навчанню близько 430 українських підприємців-початківців у приймаючих підприємців по всій Європі.

«Дім Європи» (House of Europe) підтримує професійний і творчий обмін між українцями та їхніми колегами у країнах ЄС і Великобританії, зосереджуючись на культурі та креативних індустріях, освіті, охороні здоров’я, соціальному підприємництві, медіа й молоді. «Дім Європи» об’єднує можливості для українців у понад 20 окремих програмах, включаючи конференції, професійні заходи, стажування та нетворкінг, а також навчальні поїздки, резиденції, тренінги, цифрові лабораторії й інші форми підтримки. Програма також створила бібліотеку відеолекцій про управління проєктами, історії успіху й останні тенденції в культурі та креативних індустріях, освіті, соціальному підприємництві, ЗМІ, роботі з молоддю та охороні здоров’я.

ЄС також фінансує Європейську мережу підприємств, яка допомагає українським компаніям знаходити ділових і технологічних партнерів у Європі та за її межами. Дізнатися про всі заходи підтримки ЄС для інтеграції України до єдиного ринку та сприяння діловому співробітництву можна тут.

Нагадаємо, що Україна отримає транші з пакету допомоги ЄС на €50 млрд.

Автор: Ольга Консевич