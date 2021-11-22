Як отримати інформацію про нерухомість у Держреєстрі, щоб застрахуватися від шахраїв

Як отримати інформацію про нерухомість у Держреєстрі, щоб застрахуватися від шахраїв

Сьогодні кожен бажаючий може отримати інформацію про нерухомість, перевірити її власника, а також отримати витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно онлайн. Як це зробити? Розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Перевірка права власності на нерухоме майно: коли може знадобитися

Останнім часом почастішали випадки шахрайства, які пов’язані з нерухомістю. Наприклад, досить поширеною є схема, коли квартира здається в оренду чи навіть продається, але потім виявляється, що у неї є інший власник. Саме тому потрібно дуже ретельно перевіряти нерухомість та шукати будь-яку доступну про неї інформацію. А щоб перевірити право власності на квартиру знадобиться Державний реєстр власників нерухомого майна. Проте варто згадати – тут знаходяться відомості лише про нерухомість, яка була зареєстрована власником або куплена з 1 січня 2013 року.

Як перевірити право власності на квартиру безкоштовно через відкритий реєстр нерухомого майна: інструкція

Саме Єдиний реєстр нерухомого майна є найефективнішим та найінформативнішим способом, якщо ви не знаєте, як перевірити власника квартири або будинку за адресою.

Реєстрація на порталі Міністерства юстиції України, щоб перевірити власника квартири

Заходите на портал Міністерства юстиції України та створюєте свій кабінет. Для реєстрації нового користувача необхідно погодитися з правилами реєстрації та обрати, в якості кого ви будете користуватися порталом (юридична особа, фізична особа чи представник юридичної особи). Якщо це фізична особа, можете обрати “ Звичайну реєстрацію ” або “ Реєстрацію через ЕЦП ”. Зверніть увагу, що отримати інформацію про нерухомість і її власника можна лише після входу за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), який безкоштовно видається в податковій або на сайті ПриватБанку. Далі обираєте розділ “ Інформація з державного реєстру речових прав ”. Як перевірити власника квартири - зайти в розділ "Інформація з державного реєстру речових прав" Подаєте заявку на отримання даних про нерухомість та її власника. Для цього потрібно обрати пункт “ Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ” та ввести відомості про квартиру чи будинок, які вам відомі (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, адреса, паспортні дані власника). Також заповніть всі інші порожні поля. Для отримання відомостей про власника нерухомості, потрібно оплатити сервісний збір , який становить близько 20 гривень (+ банківська комісія). Оплата проходить відразу на порталі через інтернет-банкінг. Як тільки оплата буде отримана, на вашу електронну скриньку прийде витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (у форматі PDF) з повною інформацією про нерухомість, яка була зазначена під час реєстрації об’єкта.

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