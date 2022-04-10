Компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб: перелік документів, як нараховуються виплати

Нагадуємо, що власники житла, які допоможуть з проживанням ВПО, можуть отримати компенсацію від держави в розмірі приблизно 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу. Про порядок виплати компенсації, які документи потрібні для її отримання, роз'яснює ТСН.ua

Зразу, як тільки ви поселили в себе внутрішньо переміщену особу, необхідно звернутися до виконавчого комітету міської, сільської чи селищної ради Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), написати заяву, в якій обов'язково зазначити прізвище, ім'я та по батькові кожної з поселених осіб та документи, що посвідчують особу поселенців. Також цю інформацію можна передати через сайт "Прихисток".

Перший етап. Оформлення заяви та подача документів здавачем житла:

Паспорт громадянина України чи ID картку.

Індивідуальний номер платника податку - ІПН.

Документ, що посвідчує право власності на житло, яке заявник здає ВПО.

Реквізити банківського рахунку куди будуть перераховуватися кошти від держави.

Також можуть вимагати довідку про відсутність заборгованості за сплату комуналки.

Другий етап. Подача звіту за проживання ВПО.

Не пізніше 5 днів з дня закінчення звітного періоду потрібно подати заяву на отримання компенсації до виконавчого комітету міської, сільської, селищної ради. У заяві обов'язково вказати:

кількість днів, протягом яких проживали переселенці,

кількість переселенців, які проживали протягом звітного періоду.

Важливо! Якщо внутрішньо переміщена особа припинила у вас проживання чи кількість внутрішньо переміщених осіб змінилася, в цей же день власник житла зобов'язаний подати відповідну заяву про зміну переліку осіб.

На третьому етапі перевіряються відомості наведені у заяві. За необхідності відвідують місця розміщення ВПО.

Четвертий етап. Якщо відомості передані до органів виконавчої влади вірні, заборгованості по сплаті комунальних платежів не має, здійснюються виплати на банківський рахунок, вказаний заявником за повні дні, коли проживали переселенці. Сума компенсації за один день на одну внутрішньо переміщену особу становить — 14,77 грн. Компенсацію виплачують до 20 числа місяця з дня закінчення звітного місяця.

Читайте також:

Як оформити дитину в нову школу та отримати документ про освіту в умовах війни: відповідь МОН

Синдром провини вцілілого: що робити, якщо соромно бути в безпеці

Перерахунок пенсій, зміна оподаткування, нові правила розмитнення - що чекає на українців у квітні