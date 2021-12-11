Як одержати недоотриману пенсію померлого: які виплати і що робити, коли відмовлено

Спадкування недоотриманої пенсії можливе лише для родичів померлого пенсіонера, які на момент його смерті проживали разом з ним. Щоб одержати кошти членам сім’ї потрібно звернутися до органів ПФУ протягом 6 місяців з дати відкриття спадщини. Як отримати виплату недоотриманої пенсії і що робити, якщо вам було відмовлено — в матеріалі ТСН.ua.
Як отримати останню пенсію померлого: документи, строки надання, розмір виплати
Для отримання необхідно звернутися в територіальні органи Пенсійного Фонду або в виконавчі органи сільської, селищної чи міської ради.
Порядок оформлення недоотриманої пенсії: подати заяву про виплату недоотриманої пенсії (зразок) можна особисто, через законного представника, відправити документи рекомендованим листом. Також можна заповнити заяву про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера онлайн. Послуга — безкоштовна.
Виплата недоотриманої пенсії 2021 можлива, якщо надати наступні документи:
- заява з вказаним періодом часу, коли було недовиплачено пенсію;
- паспорт громадянина України (а також його копія);
- копія свідоцтва про смерть пенсіонера;
- пенсійне посвідчення померлого (якщо є);
- документ, який підтверджує, що особа є родичем померлого (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
- оформлена у відповідності до чинного законодавства домовленість (якщо заява подається довіреним представником).
Строк надання послуги складає 13 робочих днів з моменту подання заяви.
Якщо у пенсіонера не було членів сім’ї, або якщо вони не звернулися до органів ПФУ в установлений строк, недоотримана пенсія після смерті буде внесена до складу спадщини померлого.
Скільки пенсій виплачують після смерті? Проводиться виплата недоотриманої пенсії по місяць смерті включно.
Кому можуть відмовити в виплаті недоотриманої пенсії померлого і що робити
В якому випадку родичам померлого пенсіонера можуть відмовити у виплаті недоотриманої пенсії:
- було подано не весь пакет необхідних документів;
- в поданих документах містяться недостовірні дані.
Якщо вам було відмовлено у виплаті недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера, ви або ваш законний представник можете оскаржити дане рішення. Для цього необхідно звернутися в окружний адміністративний суд і подати позовну заяву.
Разом з позовною заявою також подаються наступні документи:
- документ, який підтверджує сплату судового збору у повному розмірі (або документ, який звільняє від сплати судового збору);
- всі докази, які можуть підтвердити обставини, що було прийнято невірне рішення.