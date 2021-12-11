Як одержати недоотриману пенсію померлого: які виплати і що робити, коли відмовлено

Як одержати недоотриману пенсію померлого: які виплати і що робити, коли відмовлено

Спадкування недоотриманої пенсії можливе лише для родичів померлого пенсіонера, які на момент його смерті проживали разом з ним. Щоб одержати кошти членам сім’ї потрібно звернутися до органів ПФУ протягом 6 місяців з дати відкриття спадщини. Як отримати виплату недоотриманої пенсії і що робити, якщо вам було відмовлено — в матеріалі ТСН.ua.

Як отримати останню пенсію померлого: документи, строки надання, розмір виплати

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Для отримання необхідно звернутися в територіальні органи Пенсійного Фонду або в виконавчі органи сільської, селищної чи міської ради.

Порядок оформлення недоотриманої пенсії: подати заяву про виплату недоотриманої пенсії (зразок) можна особисто, через законного представника, відправити документи рекомендованим листом. Також можна заповнити заяву про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера онлайн. Послуга — безкоштовна.

Виплата недоотриманої пенсії 2021 можлива, якщо надати наступні документи:

заява з вказаним періодом часу, коли було недовиплачено пенсію;

паспорт громадянина України (а також його копія);

копія свідоцтва про смерть пенсіонера;

пенсійне посвідчення померлого (якщо є);

документ, який підтверджує, що особа є родичем померлого (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

оформлена у відповідності до чинного законодавства домовленість (якщо заява подається довіреним представником).

Строк надання послуги складає 13 робочих днів з моменту подання заяви.

Якщо у пенсіонера не було членів сім’ї, або якщо вони не звернулися до органів ПФУ в установлений строк, недоотримана пенсія після смерті буде внесена до складу спадщини померлого.

Скільки пенсій виплачують після смерті? Проводиться виплата недоотриманої пенсії по місяць смерті включно.

Кому можуть відмовити в виплаті недоотриманої пенсії померлого і що робити

В якому випадку родичам померлого пенсіонера можуть відмовити у виплаті недоотриманої пенсії:

було подано не весь пакет необхідних документів;

в поданих документах містяться недостовірні дані.

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Якщо вам було відмовлено у виплаті недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера, ви або ваш законний представник можете оскаржити дане рішення. Для цього необхідно звернутися в окружний адміністративний суд і подати позовну заяву.

Разом з позовною заявою також подаються наступні документи: