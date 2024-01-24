Як отримати посвідку на проживання в Європі для українців, які виїхали з країни

Війна в Україні призвела до того, що мільйони українців були змушені покинути свою країну. Багато з них знайшли притулок у Європі, де їм було надано тимчасовий захист.

Однак, як роз'яснили у міграційній компанії International Business, якщо українці планують залишитися в Європі на тривалий час, їм необхідно буде отримати посвідку на проживання.

Існує кілька різних видів посвідок на проживання, які можуть бути доступні для українців. Який вид посвідки на проживання буде доступний для вас, залежить від вашої індивідуальної ситуації.

Які документи необхідні для отримання посвідки на проживання?

Документи, необхідні для отримання посвідки на проживання, можуть відрізнятися в залежності від країни. Однак, як правило, вам знадобляться такі документи:

Заповнена заява на отримання посвідки на проживання;

Документ, що підтверджує вашу особу та громадянство (наприклад, закордонний паспорт або свідоцтво про народження);

Документ, що підтверджує вашу мету перебування в країні (наприклад, запрошення від знайомого або родича, тривале лікування в місцевій лікарні, запрошення на роботу тощо);

Довідка про відсутність судимості;

Довідка про медичне страхування.

Які вимоги необхідно виконати для отримання посвідки на проживання?

Вимоги для отримання посвідки на проживання також можуть відрізнятися в залежності від країни. Однак, як правило, вам необхідно буде виконати такі вимоги:

Ви повинні мати підстави для перебування в країні (наприклад, роботу, навчання, об’єднання сім’ї тощо);

Ви повинні мати достатні фінансові ресурси для забезпечення себе (якщо це посвідка для фінансово незалежних;

Ви повинні бути несудимими.

Які кроки необхідно виконати для отримання посвідки на проживання?

Кроки, які необхідно виконати для отримання посвідки на проживання, також можуть відрізнятися в залежності від країни. Однак, як правило, вам необхідно буде виконати такі кроки:

Зберіть необхідні документи.

Зверніться до відповідного органу в країні, де ви проживаєте.

Заповніть заяву на отримання посвідки на проживання.

Сплатіть відповідні збори.

Пройдіть співбесіду з представником органу, який розглядає вашу заявку.

Комплексну допомогу у підготовці необхідних документів для отримання посвідки на проживання надають міграційні спеціалісти компанії International Business.

Які переваги та недоліки різних видів посвідок на проживання?

Різні види посвідок на проживання мають різні переваги та недоліки. Наприклад, тимчасовий захист, який був запроваджений Європейським Союзом для українців, які виїхали з країни через війну, надає право на роботу, навчання та доступ до медичної допомоги. Однак, цей вид посвідки на проживання є тимчасовим і має обмежений термін дії.

Якщо ви плануєте залишитися в Європі на тривалий час, вам може бути краще отримати постійну посвідку на проживання. Однак, для отримання постійної посвідки на проживання вам необхідно буде виконати додаткові вимоги, такі як проживання в країні протягом певного періоду часу (3-5 років) та наявність роботи або навчання.

Поради та рекомендації для українців, які планують отримати посвідку на проживання в Європі