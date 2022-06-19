Як отримати статус безробітного на тимчасово окупованій території: роз'яснення Мінреінтеграції

Як отримати чи поновити статус безробітного на тимчасово окупованій території чи території де ведуть бойові дії, який мінімальний та максимальний розмір допомоги під час війни, чи виплачується допомога по безробіттю якщо українець перебуває за кордоном - в матеріалі ТСН.ua

В безпечних регіонах отримати статус безробітного можна зареєструвавшись дистанційно через портал чи мобільний додаток «Дія», чи звернувшись особисто до найближчого Центру зайнятості.

Як подати заяву на отримання, поновлення статусу безробітного

Як подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного на тимчасово окупованих територіях чи територіях де тривають бойові дії роз'яснило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн таким чином:

подати заяву в електронній формі через «Дію»,

заповнити онлайн-анкету,

скористатись чат-ботом,

надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua,

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається особі з дня реєстрації її у Центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

Якщо втрачені документи як отримати статус безробітного

У випадку втрати документів необхідних для реєстрації їх як безробітних та/або документального підтвердження страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або на територіях, де проходять бойові дії, а також внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах, інформаційних системах та базах.

Який розмір допомоги по безробіттю у воєнний час

З 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить:

Для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менш як шість місяців, - у розмірі 650 гривень.

Для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, - у розмірі 1800 гривень.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру півтори мінімальної заробітні плати, установленої законом на 1 січня календарного року - під час воєнного стану це 9 750 грн.

До отримання всіх необхідних відомостей допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі встановленому законодавством на випадок безробіття, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після отримання необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядається відповідно до законодавства.

Зареєстрованим безробітним, що перебувають за кордоном понад 30 днів, держава припиняє виплачувати допомогу.

На виплати з безробіття в умовах війни можуть розраховувати також ті українці, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але втратили роботу.

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