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Як отримати субсидію на дрова та вугілля: покрокова інструкція

Як отримати субсидію на дрова та вугілля: покрокова інструкція

Субсидії на дрова.

Якщо родина вже отримує субсидію, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.

Українські сім’ї можуть отримати субсидію на придбання дров або твердого палива в межах ініціативи "Зимова підтримка", яку запровадили президент Володимир Зеленський та уряд.

Про це повідомив Уряд України. 

Розмір допомоги

Сума виплат залежить від доходів родини та виду палива:

  • До 7,41 т дров або до 2,23 т вугілля
  • Максимальна допомога – до 21 тисячі гривень на рік

Хто може отримати субсидію

Претендувати на виплату можуть сім’ї, які:

  • Використовують дрова або вугілля для опалення
  • Вже отримують субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги
  • Потребують додаткової підтримки в опалювальний сезон

Як подати заявку

Офлайн:

  • В територіальних підрозділах Пенсійного фонду
  • У місцевих органах влади (сільські, селищні, міські ради)
  • Через ЦНАП

Онлайн:

  • На вебпорталі Пенсійного фонду або через мобільний застосунок ПФУ
  • Через портал "Дія"
  • На офіційному сайті Мінсоцполітики

Якщо родина вже отримує субсидію або пільги, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.

Необхідні документи

  • Паспорт або ID-картка
  • Ідентифікаційний код
  • Довідка про склад сім’ї
  • Довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців
  • Документ про право власності чи оренди житла
  • Квитанції про оплату комунальних послуг

Нагадаємо, в Україні сталися деякі зміни щодо порядку обліку доходів для розрахунку субсидій. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.

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