Як отримати субсидію на дрова та вугілля: покрокова інструкція

Якщо родина вже отримує субсидію, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.
Українські сім’ї можуть отримати субсидію на придбання дров або твердого палива в межах ініціативи "Зимова підтримка", яку запровадили президент Володимир Зеленський та уряд.
Про це повідомив Уряд України.
Розмір допомоги
Сума виплат залежить від доходів родини та виду палива:
- До 7,41 т дров або до 2,23 т вугілля
- Максимальна допомога – до 21 тисячі гривень на рік
Хто може отримати субсидію
Претендувати на виплату можуть сім’ї, які:
- Використовують дрова або вугілля для опалення
- Вже отримують субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги
- Потребують додаткової підтримки в опалювальний сезон
Як подати заявку
Офлайн:
- В територіальних підрозділах Пенсійного фонду
- У місцевих органах влади (сільські, селищні, міські ради)
- Через ЦНАП
Онлайн:
- На вебпорталі Пенсійного фонду або через мобільний застосунок ПФУ
- Через портал "Дія"
- На офіційному сайті Мінсоцполітики
Якщо родина вже отримує субсидію або пільги, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.
Необхідні документи
- Паспорт або ID-картка
- Ідентифікаційний код
- Довідка про склад сім’ї
- Довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців
- Документ про право власності чи оренди житла
- Квитанції про оплату комунальних послуг
Нагадаємо, в Україні сталися деякі зміни щодо порядку обліку доходів для розрахунку субсидій. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.