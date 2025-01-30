Як отримати субсидію на дрова та вугілля: покрокова інструкція

Якщо родина вже отримує субсидію, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.

Українські сім’ї можуть отримати субсидію на придбання дров або твердого палива в межах ініціативи "Зимова підтримка", яку запровадили президент Володимир Зеленський та уряд.

Про це повідомив Уряд України.

Розмір допомоги

Сума виплат залежить від доходів родини та виду палива:

До 7,41 т дров або до 2,23 т вугілля

Максимальна допомога – до 21 тисячі гривень на рік

Хто може отримати субсидію

Претендувати на виплату можуть сім’ї, які:

Використовують дрова або вугілля для опалення

Вже отримують субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги

Потребують додаткової підтримки в опалювальний сезон

Як подати заявку

Офлайн:

В територіальних підрозділах Пенсійного фонду

У місцевих органах влади (сільські, селищні, міські ради)

Через ЦНАП

Онлайн:

На вебпорталі Пенсійного фонду або через мобільний застосунок ПФУ

Через портал "Дія"

На офіційному сайті Мінсоцполітики

Якщо родина вже отримує субсидію або пільги, повторно подавати заявку не потрібно – виплату перерахують автоматично.

Необхідні документи

Паспорт або ID-картка

Ідентифікаційний код

Довідка про склад сім’ї

Довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців

Документ про право власності чи оренди житла

Квитанції про оплату комунальних послуг

Нагадаємо, в Україні сталися деякі зміни щодо порядку обліку доходів для розрахунку субсидій. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.