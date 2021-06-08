Як отримати українське свідоцтво про народження на дитину з окупованих Донбасу і Криму

Сервіс "єМалятко" вже доступний для жителів тимчасово окупованих територій.

Відтепер у єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької чи Луганської областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

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Батьки дітей віком до 18 років, народжених на тимчасово окупованих територіях, які ще не отримали українське свідоцтво про народження, тепер можуть скористатися сервісом єМалятко. Спочатку потрібно подати заяву про встановлення факту народження дитини через Електронний суд.

До заяви потрібно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини: медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки;

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

інші докази факту народження дитини (за наявності).

Така категорія справ звільняється від сплати судового збору. Із отриманим номером судового рішення потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги єМалятко на порталі Дія.

Під час отримання послуги для замовлення доступні:

присвоєння номера платника податків;

присвоєння УНЗР та визначення належності дитини до громадянства України (за умови, якщо батьки або один з них мають власний УНЗР);

допомога у разі народження дитини;

реєстрація місця проживання дитини (за умови реєстрації одного з батьків у містах, де вже доступна послуга).

Підписати заяву єМалятко потрібно своїм електронним підписом, а потім отримати свідоцтво у відділі ДРАЦС у зручний час. Також дані зі свідоцтва можна буде додати до документів у застосунку Дія.

За приблизними підрахунками, на окупованих територіях щороку народжують 10 тисяч малюків. Лише кожне друге немовля з окупованого сходу та кожного десятого з Криму реєструють в Україні.

Нагадаємо, що робити, якщо водійські документи не відображаються в "Дії". Іноді буває так, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються у додатку " Дія ". Утім, це можна виправити.

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