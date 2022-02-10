Як отримати виплати за електронним лікарняним: покрокова інструкція

Понад 3 мільйони українців були на оплачуваному лікарняному упродовж минулого року.

Електронні лікарняні в Україні почали видавати від 1 жовтня 2021 року. Фонд соціального страхування оприлюднив покрокову інструкцію, як отримати отримати допомогу від Фонду за е-лікарняним.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

ЯК ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ

Фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець оформляє та подає до Фонду за відповідним електронним лікарняним. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного першочергово впливає на час отримання допомоги.

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Тож після того, як лікар створить вам медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health), і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним обом способом – наприклад, телефоном.

Свідченням того, що електронний лікарняний успішно сформувався, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду. За потреби працівник може впевнитись у наявності е-лікарняного, авторизувавшись на вебпорталі за допомогою електронного підпису або BankId.

Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS – у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного і період його дії. Однак таке SMS надійде, лише якщо застрахована особа попередньо зареєструвалась на порталі та у налаштуваннях надала згоду на дистанційне інформування.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ

Роботодавець (а також усі роботодавці за сумісництвом) будуть бачити ваш е-лікарняний в своїх кабінетах страхувальників з дня його відкриття, але почнуть призначення допомоги тільки після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності і сплину строку, у який лікарі можуть внести зміни.

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Коли е-лікарняний змінить свій статус на «готово до сплати», роботодавець розпочне процедуру призначення за ним допомоги – спочатку електронний документ передадуть на розгляд Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства для прийняття рішення щодо надання матеріального забезпечення. Строк розгляду документів і прийняття такого рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день з дати відкриття).

Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до ФССУ на оплату. На цей етап відведено не більш ніж 5 робочих днів. У Фонді радять подавати заяви-розрахунки в електронному вигляді за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (зверніть увагу, заяву-розрахунок не можна подати через відповідний інтерфейс на вебпорталі Пенсійного фонду, наразі він не має функціональної реалізації).

У Фонді нагадують, що саме дата отримання Фондом заяви-розрахунку вплине на час фінансування допомоги. Тож працівникам варто не втрачати зв’язок зі своїм роботодавцем і цікавитись станом подання заяви.

ОПЛАТА Е-ЛІКАРНЯНОГО

Після того, як заяву подано, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

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Аби орієнтуватись у щоденній звітності Фонду потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок за вашим лікарняним було прийнято на фінансування. Її можна уточнити безпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де його зареєстровано. Контакти у розрізі регіонів (необхідно назвати свій ідентифікаційний код).

Інформація щодо стану фінансування оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Після здійснення фінансування знадобиться декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця – ця інформація відобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів.

Роботодавець виплатить допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В МОЗ дозволили до 1 травня 2022 року в чотирьох випадках видавати не електронні лікарняні, а паперові. Раніше дозвіл діяв лише до 1 лютого. За яких умов це можливо — в матеріалі ТСН.ua.

Лікарняні листи переходять в онлайн

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