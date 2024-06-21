Як отримати виплати за перший контракт: які документи треба, порядок подання

Міноборони назвало суму виплати одноразової допомоги після першого укладання контракту в ЗСУ та пояснило нюанси.

Підписати контракт для служби у Збройних силах України під час мобілізації в країні може людина, яка відповідає всім установленим вимогам. ТСН.ua розбирався, що це за вимоги, як отримати виплати за перший контракт, які документи треба та порядок їх подання.

Основі вимоги

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата;

базова загальна освіта та вища освіта;

мотивація до військової служби;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Порядок оформлення особової справи кандидата

Усі кандидати на військову службу за контрактом, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби, направляються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до військових частин, навчальних військових частин (центрів) з оформленою особовою справою кандидата та приписом.

Особова справа кандидата формується таким чином:

послужний список;

автобіографія (у двох примірниках від руки та друкована);

письмова заява кандидата з обов’язковою резолюцією начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

характеристика (резюме) з місця роботи або навчання;

службова характеристика з останнього місця проходження військової служби (для військовозобов’язаних) (за потребою);

рекомендаційний лист військової частини (за наявністю);

письмова згода на збір та обробку персональних даних;

письмова згода на проведення спеціальної перевірки відомостей (за потребою);

копія паспорта громадянина України (копія ІD-паспорта громадянина України);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія документа про народження;

копія документів про освіту;

копія документа військового обліку;

копія документа про шлюб (розірвання шлюбу);

копія документів про народження дітей;

довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

довідка про місце реєстрації;

довідка військово-лікарської комісії (щодо придатності за станом здоров’я до проходження військової служби за контрактом);

картка медичного огляду кандидата;

довідка про визначення групи крові та резус-належності;

довідка з МВС України про відсутність судимостей або її погашення (довідки управління інформаційних технологій ГУ МВС України);

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

сертифікат про психологічний стан здоров’я кандидата;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

карта професійно-психологічного відбору кандидата;

картка професійного відбору кандидата;

результати психологічного тестування;

витяг з протоколу засідання атестаційної комісії (за потребою);

фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт. та документи медичного огляду кандидата долучаються до конверту задньої палітурки особової справи.

Оформлення особової справи кандидата на військову службу за контрактом повинно бути завершено не пізніше ніж за три доби до відправлення кандидата до військової частини, навчальної військової частини (центру).

Одноразова грошова допомога за перший контракт

Одноразова грошова допомога виплачується військовослужбовцям одразу після укладення ними першого контракту.

Цю допомогу отримують:

особи, які приймаються на посади рядового складу строком на три роки;

особи, які приймаються на посади сержантського та старшинського складу строком на три роки й більше;

особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на один рік і більше;

особи, що підписали контракт строком на п'ять років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Суми виплат

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ становить 20 100 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Відповідно до указів президента та рішення Міністерства оборони з 1 лютого 2023 року мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 гривень.

У зв'язку з укладенням першого контракту в 2024 році одноразова грошова допомога складає:

для рядового складу – 24 224 грн;

для сержантського і старшинського складу – 27 252 грн;

для офіцерського складу – 30 280 грн.

Крім того, передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 тисяч гривень від 24.02.2022 згідно з постановою Кабінету міністрів, додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями – у розмірі 30 тисяч гривень, а також виплата 70 тисяч гривень за кожні 30 днів перебування на передовій.

Як подати документи на отримання коштів

Усе дуже просто. Щоб отримати гроші, військовослужбовець пише рапорт на ім’я командира після набрання чинності першого контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу.

Важливий нюанс: особам, які уклали перший контракт про проходження військової служби під час навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових коледжах або навчальних частинах (центрах), одноразова грошова допомога виплачується після закінчення навчання в цих навчальних закладах у військових частинах, до яких їх призначено для подальшого проходження військової служби.

Кому грошова допомога не виплачується

Грошова допомога не виплачується:

особам рядового складу, які в період проходження військової служби за контрактом уклали контракт про проходження військової служби на посадах сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких у період проходження військової служби за контрактом прийнято на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;

у разі продовження військової служби за новим контрактом;

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених із військової служби за контрактом;

у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Переваги контрактної служби в ЗСУ

У Міноборони назвали переваги контрактної служби в ЗСУ.

У військовому відомстві натякнули, що краще стати контрактником добровільно, аніж потрапити під примусову мобілізацію.

Громадяни, які висловлять бажання підписати контракт на службу у Збройних силах України, матимуть певні пільги, наприклад при купівлі машини чи квартири. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За словами Лазуткіна, таки пільг багато.

"Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. Плюс після першого контракту ще 100 тисяч гривень людина може отримувати. Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень", – розповів він.

Також за словами речника Міноборони, контрактники ЗСУ можуть бути звільнені від сплати пені в деяких випадках.

Лазуткін наголосив, що детальніше про пільги для контрактників, а також про доступні вакансії і умови самої служби можна дізнатись у рекрутингових центрах. Він запевнив, що повісток там не роздають, але надають необхідну інформацію.

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК.

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