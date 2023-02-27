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Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція

Мінреінтеграції надало покрокову інструкцію для українських пенсіонерів, які перебувають у Польщі.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.  

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції. 

У міністерстві наголосили, що роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні.  
 
Такі пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Як це зробити:

  • зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів (перелік нище);
  • територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;
  • орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;
  • пенсія переказується щоквартально на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).

Які документи необхідні для перепризначення пенсії:

  • паспорт;
  • довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • пенсійне посвідчення (за наявності);
  • довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%, хто отримає підвищення виплат. 

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