Як отримати пенсію у Польщі, яку призначили в Україні – інструкція

Мінреінтеграції надало покрокову інструкцію для українських пенсіонерів, які перебувають у Польщі.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
У міністерстві наголосили, що роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні.
Такі пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).
Як це зробити:
- зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів (перелік нище);
- територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;
- орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;
- пенсія переказується щоквартально на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).
Які документи необхідні для перепризначення пенсії:
- паспорт;
- довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- пенсійне посвідчення (за наявності);
- довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%, хто отримає підвищення виплат.
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