Як отримати "зимову тисячу" без використання "Дії": доступні варіанти

Українці можуть отримати допомогу через застосунок "Дія", через "Укрпошту" або на картку банка-партнера програми.

З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма "зимової єПідтримки", згідно з якою кожен українець, зокрема й діти, мають можливість отримати тисячу гривень для оплати послуг та товарів.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, існує три варіанти отримання зимової підтримки.

Перший варіант – через застосунок "Дія".

Для отримання коштів, перш за все, слід оновити застосунок, якщо його немає – встановити:

відкрити картку "Національний кешбек" у одному з банків;

у "Дії" у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";

обрати у застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";

подати заявку на отримання допомоги;

очікувати зарахування коштів.

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Другий варіант передбачатиме можливість отримати допомогу через "Укрпошту". За інформацією Шмигаля, він розпочнеться з 4 грудня.

"Виплати через "Укрпошту" стануть доступними вже на цьому тижні. Через пошту отримати 1 000 зможуть люди, які й так отримують певні кошти через "Укрпошту": пенсії, соціальну допомогу. Як правило, це пенсіонери, люди з інвалідністю І та II груп, а також люди, які отримують всі види пенсійних та соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій. Виплата через відбудеться автоматично", – пояснює Шмигаль.

Третій варіант, який орієнтовно стартує 10 грудня, передбачає отримання грошей через один з банків-партнерів цієї програми.

"Через банки на отримання допомоги зможуть податися пенсіонери, громадяни, які не мають ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а також піклувальники або законні представники неповнолітніх осіб", – каже Денис Шмигаль.

Він додав, що за перший день на отримання "зимової єПідтримки" через "Дію" заяви подали понад 3,2 мільйона людей.

Нагадаємо, що у грудні українцям розпочнуть виплачувати тисячу гривень у межах нової програми "єПідтримка". Тисячу гривень від президента Зеленського можна буде використати до кінця 2025 року.