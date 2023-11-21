"Як отримували п***и, так і отримуємо": окупант розповів про становище армії РФ на Херсонщині

За словами окупанта, все дуже й дуже погано.

Загарбник розповів, яка ситуація у російських військ в районі Кринок, що на Херсонщині. Традиційно, в усіх бідах окупант звинуватив командування армії РФ.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Російські окупанти пожалілися на тяжку ситуацію в Херсонській області

"Все х***во!"

Як зазначає загарбник, обстановку на Херсонщині для ворога можна описати однією фразою – все дуже сумно. Всюди "хохли", каже він, нічого незрозуміло. "Все х***во", стверджує окупант, і командування нічого не вирішує. Він додає, що бачив відео українського джерела, як ЗСУ напередодні "поклали" 12 російських військових. Щобільше, закидували гранатами з безпілотника.

"Дивитися навіть страшно. Це п***єць розриває душу! Російська армія була, на**й, у часи Другої світової, а тут – х*й зрозумій, що відбувається. Усе змінюється зі швидкістю звука – засинаєш однією людиною, прокидаєшся іншою. Усе по максимально їб*****му відбувається, бл*ть", – у традиційній російській манері (з купою нецензурної лайки) поділився своєю бідою військовий армії РФ.

Він також додав: те, що вони морпіхи, росіяни не відчувають. Натомість вони дуже відчувають прочухан від ЗСУ.

"Як отримували п***и, так і отримуємо. Тільки ще більше", – ділиться солдат армії РФ.

А взагалі, наголосив росіянин, він "за мир". Саме тому, вважає окупант, настав час миритися.

"Я згоден на нічию, на мир. Бо на**я це все? По той бік теж люди – у них свої принципи, у нас свої. Коротше, будемо жити", – чомусь впевнений у тривалості свого існування російський військовий.

Раніше ЗСУ провели спеціальний рейд зі штурмом в районі Андріївки. Розвідники атакували позиції спецназу армії РФ уночі, ліквідувавши ворожих спостерігачів просто в норах і бліндажах.

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