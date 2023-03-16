Як проростити насіння огірків перед садінням: усі етапи підготовки

Як відібрати насіння огірків, підготувати до пророщування, знезаразити та проростити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як підготувати насіння огірків до пророщування

Яке вибрати насіння огірків для пророщування

Помиляються ті, хто вважає, що найкращий урожай буде зі свіжого насіння. Річ у тому, що на кущах, які виростуть з однорічного насіння, будуть утворюватися в основному чоловічі квіти. Якщо взяти насіння п'ятирічної давності, або ще старіші, вони дадуть низький врожай. Оптимально пророщувати та садити 2-х або 3-хрічний посадковий матеріал.

Як підготувати насіння до пророщування

Спочатку насіння потрібно відсортувати

Насіння помістити в сольовому розчині води (30 г солі на один літр води). Те насіння, що спливе через деякий час, потрібно зібрати та викинути. Що залишилось, придатне для посадки насіння потрібно промити чистою водою.

Насіння потрібно пробудити

Щоб надати насінню енергії його можна:

Прогріти декілька годин у духовці при температурі 60 градусів.

Як варіант, якщо є можливість, насіння можна прогріти на сонці протягом двох тижнів.

Якщо не має сонця, прогріти на батареї протягом 10-15 днів.

Або помістити на дві години в термос з гарячою водою, розігрітою до 50ºС.

Знезаражування насіння

Спочатку помістіть насіння у воду температурою 60 градусів, а після у слабкий розчин марганцю.Після цього насіння потрібно промити під проточною водою та просушити

Насіння огірків потрібно загартувати

Для цього насіння у серветці відправте у холодильник на пару діб, вночі забирайте до кімнати

Як пророщувати насіння огірків перед посадкою

Покладіть насіння у не глибоку тарілку та замочіть його у теплій воді. Через пару днів насіння проклюнеться і його можна одразу висаджувати.

Можна у тарілку покласти серветку або папір, змочити все водою та викласти насіння. Зверху покладіть тонкий шар серветки та слідкуйте, щоб насіння не пересохло. Коли насіння проклюнеться, його варто висіяти у ґрунт.

Як варіант скласти у п’ять шарів туалетний папір, змочити його водою, а у середину покласти насіння для пророщування.

Взагалі пророщування насіння займає від трьох до п’яти днів. Якщо за цей час воно не проклюнулося, його варто викинути.

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