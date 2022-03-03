Хто може вийти на пенсію в 2022 році / Pexels

Як отримати пенсію та соціальні виплати у воєнний час – інструкція

Як отримати пенсію та соціальні виплати у воєнний час – інструкція

Сьогодні, 3 березня, служба розпочне доставку пенсії та субсидії для понад три мільйони клієнтів по всій території країни.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що уряд прийняв підготовлені Мінсоцполітики альтернативні способи виплати пенсій і грошової допомоги під час воєнного стану на випадок збоїв у роботі тієї чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора. Вони дадуть змогу забезпечити безперебійність у виплатах пенсій і соціальної допомоги.

"Ми нарахували більше 10 млн пенсій, більше 3 млн виплат соц допомог та субсидій. Зараз вирішуємо питання доставки коштів тим, хто отримує пенсії на руки, не на картки. З 4 березня розпочнеться виплата пенсій, з 7 – соціальних допомог", - заявила вона.

А глава «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що сьогодні, 3 березня, служба розпочне доставку пенсії та субсидії для понад три мільйони клієнтів по всій території країни.

Якщо ви у себе вдома — очікуйте на доставку пенсії або можете забрати самостійно її у найближчому відділенні пошти.

Якщо ви змінили місце проживання, вивчіть інструкцію від «Укрпошти».

Якщо ви змінили місце проживання у зв'язку із воєнними діями, зателефонуйте за номером 0800 300 545 (кнопка 2) та повідомте наступну інформацію: