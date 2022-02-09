Як передати показники лічильників: шість способів для киян / pixabay.com

Не потрібно нікуди ходити: як передати показники лічильників — шість простих способів для киян

Не потрібно нікуди ходити: як передати показники лічильників — шість простих способів для киян

Щомісяця кияни повинні передавати показники лічильників для оплати комунальних послуг. Нині це можна зробити, не виходячи з дому. Як передати показники лічильників, якщо ви не хочете нікуди ходити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, що передавати показники лічильників мешканці київських квартир повинні з 5-го до останнього числа поточного місяця. Легко і просто це можна зробити онлайн через Центр комунального сервісу (ЦКС).

Існує шість способів, як передати показники лічильників киянам, не виходячи з дому:

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зареєструвавшись в особистому кабінеті ЦКС;

ЦКС; зателефонувавши в колл-центр за номером (044) 247-40-40;

зателефонувавши за резервними номерами (якщо ваш телефон з технічних причин не переводиться у фоновий режим): (044) 591-21-12, (044) 591-16-26, (044) 591-21-25, (044) 591-16-41, (044) 591-21-28, (044) 591-21-15, (044) 591-16-24, (044) 591-16-21, (044) 591-56-02, (044) 591-16-29;

як передати показники лічильників із мобільного — зателефонувати в будні дні з 9.00 до 18.00 на безкоштовну гарячу лінію (0 800 404-407);

через мобільний застосунок “Комуналка”, який доступний для завантаження через App Store і Google Play;

“Комуналка”, який доступний для завантаження через App Store і Google Play; або дистанційно через скриньку передачі показань, яка розташована при вході у всі сервісні центри.

Варто запам’ятати: якщо у вашій квартирі встановлено бойлер, потрібно додатково щомісяця подавати показники лічильника гарячої води, навіть якщо вони залишаються незмінними. Це необхідно для коректного нарахування.

Як передати показники лічильників, використовуючи особистий кабінет ЦКС та мобільний застосунок “Комуналка”?

Як передати показники лічильників через особистий кабінет ЦКС?

Інструкція у цьому випадку дуже проста:

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авторизація у системі — для реєстрації потрібно ввести ПІБ, електронну пошту, номер телефону, придумати пароль, а для входу в систему (якщо ви вже раніше реєструвалися) ввести номер телефону або електронну пошту та пароль;

відкрити свою адресу та прокрутити сторінку до кінця;

натиснути “Ввести показники лічильників”;

після їх введення натиснути “Надіслати дані”.

Як передати показники лічильників через мобільний застосунок “Комуналка”:

Як передати показники лічильників через застосунок "Комуналка"?