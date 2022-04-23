Як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

Громадяни України, які через агресію України змушені були залишити свої домівки та переміститися в інші регіони України з 13 березня можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені особи та отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину
Продовжити свій статус внутрішньо переміщеної особи, як повідомляється на порталі "Дія". можна на шість місяців онлайн.
Щоб продовжити через "Дію" статус внутрішньо переміщеної особи потрібно:
- Зайти на сайт в меню "Послуги" та авторизуватися.
- Якщо ви раніше не отримували допомоги, послуга буде недоступна.
- Вибрати "Заяву на продовження фінансової допомоги ВПО".
- Перевірте коректність даних у профілі користувача, Якщо відбулися зміни, внесіть їх у профіль.
- Перевірте сформовану заяву, створіть електронний підпис та відправте її.
Протягом 10 днів заява буде розглянута і повідомлення з рішенням про призначення виплати або про її відмову надійде електронною поштою та відобразиться в особистому кабінеті "Дії".
Увага, заповнити нову заяву потрібно не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо допомогу не призначали через якісь зміни, потрібно буде звернутися підрозділу з питань соціального захисту населення сільської чи міської ради чи до місцевого ЦНАПу.
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