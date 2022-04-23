Як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

Як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

Громадяни України, які через агресію України змушені були залишити свої домівки та переміститися в інші регіони України з 13 березня можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені особи та отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину

Продовжити свій статус внутрішньо переміщеної особи, як повідомляється на порталі "Дія". можна на шість місяців онлайн.

Щоб продовжити через "Дію" статус внутрішньо переміщеної особи потрібно:

Зайти на сайт в меню "Послуги" та авторизуватися.

Якщо ви раніше не отримували допомоги, послуга буде недоступна.

Вибрати "Заяву на продовження фінансової допомоги ВПО".

Перевірте коректність даних у профілі користувача, Якщо відбулися зміни, внесіть їх у профіль.

Перевірте сформовану заяву, створіть електронний підпис та відправте її.

Протягом 10 днів заява буде розглянута і повідомлення з рішенням про призначення виплати або про її відмову надійде електронною поштою та відобразиться в особистому кабінеті "Дії".

Увага, заповнити нову заяву потрібно не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо допомогу не призначали через якісь зміни, потрібно буде звернутися підрозділу з питань соціального захисту населення сільської чи міської ради чи до місцевого ЦНАПу.

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