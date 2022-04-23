Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

Дата публікації
Перегляди
426
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

продовжитии виплати ВПО через дію / Міністерство цифрової трансформації

Громадяни України, які через агресію України змушені були залишити свої домівки та переміститися в інші регіони України з 13 березня можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені особи та отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину

Продовжити свій статус внутрішньо переміщеної особи, як повідомляється на порталі "Дія". можна на шість місяців онлайн

Щоб продовжити через "Дію" статус внутрішньо переміщеної особи потрібно:

  • Зайти на сайт в меню "Послуги" та авторизуватися.
  • Якщо  ви раніше не отримували допомоги, послуга буде недоступна.
  • Вибрати "Заяву на продовження фінансової допомоги ВПО".
  • Перевірте коректність даних у профілі користувача, Якщо відбулися зміни, внесіть їх у профіль.
  • Перевірте сформовану заяву, створіть електронний підпис та  відправте її.

Протягом 10 днів заява буде розглянута і повідомлення з рішенням про призначення виплати або про її відмову надійде електронною поштою та відобразиться в особистому кабінеті "Дії".

Увага, заповнити нову заяву потрібно не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо допомогу не призначали через якісь зміни, потрібно буде звернутися підрозділу з питань соціального захисту населення сільської чи міської ради чи до місцевого  ЦНАПу.

Читайте також:

Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція

Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати

Наступна публікація