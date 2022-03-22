Як переселенцям користуватися медичними послугами: "Доступні ліки", лікування онкохворих та робота сімейних лікарів

Сімейні лікарі повинні будь-де приймати переселенців.

На території Україні діє державна програма «доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.

Екстрена медична допомога, госпіталізація в будь-якому закладі на території України також буде надана переселенцям безплатно.

Відповідним наказом МОЗ сімейні лікарі повинні будь-де приймати переселенців.

"Сьогодні ми зробили наказ, яким чітко дозволили сімейним лікарям, які ведуть свою медичну практику на території, куди переселилися люди, приймати й надавати таким пацієнтам медичну допомогу, виписувати рецепти, проводити профілактичні щеплення", – сказав він.

Переселенці, які потребують постійного лікування, будуть забезпечені необхідними ліками, і МОЗ регулює їхній перерозподіл по регіонах.

"Той, хто потребує постійного лікування, зокрема, це стосується онкологічних хворих, то препарати приїдуть за пацієнтом. Так, сьогодні ми збільшуємо кількість препаратів, які передаються на захід України, оскільки там українці отримують більше медичної допомоги", – зазначив Ляшко.

Він також нагадав безплатний телефон гарячої лінії: 0 800 60 20 19, за яким переселенці можуть отримати консультацію будь-якого профільного медичного спеціаліста.

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