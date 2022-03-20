Як перетнути кордон під час війни чоловіку, дитині без батьків, на авто, з домашнім улюбленцем

Як перетнути кордон під час війни чоловіку, дитині без батьків, на авто, з домашнім улюбленцем

Для багатьох громадян України, які через війну змушені залишати свої домівки та евакуюватися за кордон виникає багато запитань, що стосуються перетину кордону. Серед них, наприклад, як без батьків вивезти дитину за кордон, як бути з домашніми улюбленцями, які документи потрібні на машину та багато інше. ТСН.ua знайшов відповіді на найпопулярніші запитання.

З яким паспортом можна перетинати кордон

Перетнути кордон можна як із закордонним паспортом, так і внутрішнім, навіть якщо вони прострочені. Якщо вони втрачені, загублені, можуть прийняти ксерокопії паспортів після ретельної перевірки бази даних. В такому випадку все вирішується в індивідуальному порядку. Нагадуємо, що з 1 березня 2022 року українці можуть безкоштовно продовжити термін дії закордонного паспорта на 5 років.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни

Як повідомляє Державна прикордонна служба України з 24 лютого 2022 року, на період воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років забороняється перетинати кордон.

Кому із чоловіків дозволено перетинати кордон під час війни:

які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,

з висновком військово-лікарської комісії про непридатність;

ті, які утримують троє і більше дітей віком до 18 років,

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або на утриманні яких дитина з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років,

чоловіки з I або II групою інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки медико-соціальної експертизи, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення про призначення соціально допомоги про це,

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки- вихователи на утриманні яких перебувають діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років,

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд,

чоловіки чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО,

які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено,

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі),

водії віком 18-60 років, які заброньовані для перевезення гуманітарного вантажу, перевезень для потреб ЗСУ, медичних вантажів, які отримали погодження Держприкордонслужби.

Чи пропустять через кордон чоловіка з двома дітьми та вагітною жінкою?

Якщо термін вагітності дружини від 35 тижнів, і він підтверджений відповідною медичною довідкою, то такого чоловіка також пропустять через кордон.

Хто може вивезти дитину за кордон під час війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, дитину за кордон може вивозити один із батьків або супроводжувати хтось із родичів - баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха, вітчим або уповноважена одним із батьків особа.

Які документи потрібні, що вивезти дитину за кордон під час війни

Загалом потрібні документи ідентифікації дитини та особи які її супроводжують - паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, інші документи, які дадуть змогу Держприкордонслужбі перевірити дані про особу.

Якщо дитину супроводжує хтось із не батьків, в такому разі потрібна нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини в супроводі родичів чи довіреної особи Завірити таку довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.

Для підтвердження родинного зв’язку з дитиною особа, що супроводжує дитину, повинна надавати відповідні документи: баба чи дід – свідоцтво про народження одного з батьків дитини або його копію; повнолітній брат, сестра – власне свідоцтво про народження або його копію; мачуха, вітчим – свідоцтво про шлюб з одним із батьків дитини або його копію. У разі відсутності зазначених документів відповідні відомості можуть бути отримані у вигляді витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі в електронному вигляді.

Як перетинати кордон з домашніми улюбленцями?

Ряд країн спростили правила перетину кордону з тваринами. В Румунію, Угорщину та Польщу можна завозити тварину без документів, лише зі спеціально заповненими паперами. Щоб перетнути кордон зі Словаччиною, достатньо побути на п’ятиденному карантині. Щоб перевезти кота, собаку, чи тхора в Чехію також треба бути готовим до карантину, огляду лікарем та щеплення від сказу.

Для перетину кордону з тваринами більшості інших країн потрібні наступні документи:

Ветеринарний паспорт міжнародного зразка з позначками про всі необхідні щеплення.

Мікрочип, введений під час вакцинації проти сказу.

Аналіз на антитіла до сказу, зроблений не раніше, ніж за три місяці до перетину.

Довідка #1-ВЕТ, яку видають у державній клініці за 3 доби до виїзду.

В будь-якому разі інформацію потрібно перевіряти перед евакуацією.

Як перевозити тварину до кордону Укрзалізницею?

Укрзалізниця змінила правила транспортування тварин і тепер, щоб дістатися поїдом до кордону, потрібні лише ветеринарний паспорт та переноска для транспортування улюбленця.

Перетин кордону на автомобілі

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