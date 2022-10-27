Як перевести вікна на зимовий режим, щоб зберегти тепло: інструкція

Як перевести пластикові вікна на зимовий режим самостійно, щоб досягти більшого енергоощадження, чи можна зробити це з будь-якими вікнами — читайте в матеріалі ТСН.ua

Конструкція пластикових вікон передбачає достатню герметичність. Однак, не всі знають, що фурнітура багатьох вікон допомагає регулювати силу притиску стулок і таким чином переводити вікна у різні режими. Зимовий режим вікон значно зменшує втрати тепла.

На багатьох вікнах існує три режими :

Літній, який сприяє циркуляції повітря в кімнаті, коли стулка притискається слабо.

Зимовий забезпечується досить щільним притиском стулки. Рух повітря відсутній, внаслідок чого тепло зберігається в приміщенні.

Стандартний із середнім положенням, призначений для міжсезоння. Найчастіше монтажники залишають конструкції саме в такому вигляді.

Регулювання віконної системи змінює ступінь притиску стулки. Перевід на зимовий режим дозволяє зберегти тепло, на літній — покращує циркуляцію повітря та, що не менш важливо, знижує швидкість зносу прокладки та кріплення.

Потрібно відзначити, що не у будь-якої фурнітури передбачені такі режими, зокрема функція переходу в зимовий режим. Зазвичай таку функцію переведення у зимовий режим мають дорожчі види фурнітури пластикових вікон.

Коли потрібно переводити вікна у зимовий режим

З настанням холодів, якщо ви відчуваєте, що вікно почало продувати по периметру стулки, його потрібно перевести на зимовий режим. Влітку ж не забудьте повернути назад, оскільки при зимовому режимі швидко зношується гумовий ущільнювач.

Як перевірити, чи є у вікнах зимовий режим

Відрегулювати вікно на зимовий режим можна за допомогою спеціальних ексцентриків, розташованих збоку стулки. Якщо на ексцентриках є отвори для шестигранного ключа, викрутки або зірочки, або вони мають овальну форму, ваше вікно можна перевести в зимовий режим. Сам процес налаштування полягає у повороті ексцентриків (цапф).

Як виглядають цапфи, і де їх знайти на вікнах

Цапфи чи ексцентрики є частиною запірного механізму фурнітури. Розташовані вони на торці стулки із боку ручки. Їх легко знайти, відчинивши вікно. Віконні стулки стандартного розміру мають рівномірно розташовані 3 цапфи. На вікнах нестандартного розміру їх може бути більше.

Ексцентрики розрізняються за формою, яка визначає спосіб їх регулювання:

Найлегше зорієнтуватися з овальними ексцентриками. Якщо вони розташовані вертикально – включений літній режим, горизонтально – зимовий, у проміжному положенні – стандартний.

Овальні ексцентрики

Положення круглої цапфе під шестигранник визначається наступним чином — якщо деталь висунута стосовно вулиці — це зимовий режим, якщо розміщується по центру — стандартний; втоплена в сторону приміщення — літній.

під шестигранник визначається наступним чином — якщо деталь висунута стосовно вулиці — це зимовий режим, якщо розміщується по центру — стандартний; втоплена в сторону приміщення — літній. На круглих цапфах роблять позначку у вигляді риски чи крапки. Якщо позначка розташована ближче до приміщення, використовується зимовий режим, якщо орієнтована на вулицю — літній. Позначка у вигляді крапки

роблять позначку у вигляді риски чи крапки. Якщо позначка розташована ближче до приміщення, використовується зимовий режим, якщо орієнтована на вулицю — літній. Деякі круглі ексцентрики мають зміщений центр та кілька крапок або одну риску, що йде через всю цапфу. У цьому випадку орієнтиром служить найбільша крапка або довша частина риски Якщо ці позначки спрямовані ближче до приміщення, це означає, що вікна перевернуті у зимовий режим, якщо ближче до вулиці — у літній. Орієнтуватися можна і на центр ексцентрика, чим він ближче до вулиці, тим сильніший притвор.

Як перевести вікно у зимовий режим

Майте на увазі, що неправильне переведення фурнітури в зимовий режим може призвести до її ламання. Якщо ви впевнені, що зможете впоратися самостійно, для переведення вікон на зимовий режим використовуйте інструмент відповідний формі ексцентриків — шестигранник, зірочка або викрутка. Положення цапф без спеціальних отворів (овальних) коригується плоскогубцями.

Перед налаштуванням ексцентриків очистить поверхню рами від пилу, протріть тканиною всі металеві частини фурнітури. Нанесіть на рухомі частини механізму фурнітури спеціальне мастило або промисловий вазелін. Відкрийте та закрийте стулку, щоб мастило рівномірно розподілилося.

Знайдіть всі ексцентрики на відкритій стулці. Деякі моделі фурнітури обладнані втопленими цапфами, перед початком переведення потрібно їх потягнути на себе.

Знайдіть відмітку на цапфі, що вказує на силу притиску. Чим позначка ближче до вуличного боку, тим сильніше прилягання. Для цапф зі зміщеним центром — чим центр ближче до вулиці, тим щільніший притвор.

Ексцентрик зі зміщенним центром

Віконним ключем, зірочкою або плоскогубцями повернути ексцентрик — овальний у горизонтальне положення, круглий с рискою або крапкою у бік вулиці, круглий зі зміщеним центром — широким боком у приміщення.

Ексцентрики прокручуються навколо своєї осі, Максимальний поворот при перемиканні з літнього режиму на зимовий – 180°, зі стандартного в зимовий чи літній — 90°.

Після завершення опалювального сезону бажано повернути фурнітуру пластикових вікон у вихідний стан.

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