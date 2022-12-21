Як перевірити цілісність газового балона, щоб уникнути трагедії під час відключень світла

Перевірити цілісність можна за допомогою того, що є в кожного - мила.

Якщо ви використовуєте вдома газовий пальник під час відключення світла, перевірте цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу.

Це можна просто зробити за допомогою мильного розчину, повідомили в ДСНС України.

Нанесіть мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігайте. Якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна. Це несе загрозу для вашого життя.

"Закликаємо купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкції виробника", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Києві двічі за день пролунав вибух у ЖК "Комфорт Таун". Близько 5:30 ранку 20 грудня в квартирі на другому поверсі вибухнув газовий балон. Серед постраждалих - 4-місячне немовля. Ввечері того ж дня в будинку спалахнув та вибухнув генератор.

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