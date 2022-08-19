Як перевірити готовність школи до навчання в умовах війни: поради батькам

1 вересня в Україні діти сядуть за шкільні парти в навчальних закладах, які відповідають умовам навчання під час війни. І батьки можуть самостійно перевірити готовність школи до умов воєнного стану. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Поради щодо перевірки готовності школи до воєнного стану та війни розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов для УНН.

Чиновник зазначає, що практично всі навчальні заклади ще у липні пройшли аудит безпеки. Він допоміг визначити, чи готова та або інша школа приймати учнів на навчання офлайн під час війни.

Після перевіряння спеціальною комісією кожна школа отримала висновки, які допомогли зрозуміти - готовий навчальний заклад до нових та досить складних умов чи йому потрібно ще щось змінити. Наприклад, добудувати або покращити укриття поряд з приміщеннями школи.

Горбачов зветає увагу батьків на те, що висновок такої комісії є обов'язковою умовою, щоб школа могла працювати в офлайн режимі. А тому, якщо ви цікавитесь безпекою учнів у навчальному закладі, можете в будь-який час запитати висновок цієї комісії і школа повинна його вам надати.

А ще освітній омбудсмен дав одну важливу пораду. Він порекомендував звернути увагу на зручність навігації в школі. Батьки можуть прийти до школи, покрутитися, роззирнутися, а потім заплющити очі і спробувати зрозуміти, де вони перебувають і як добратися до того чи іншого приміщення. Якщо зробити це складно - це означає, що показники навігації продумані адміністрацією школи погано.