Як перевірити сир на наявність крохмалю, рослинних жирів, інших добавок

Купуючи сир у магазині або на ринку, часто можна зіткнутися з тим, що він зіпсований або є підробкою. Як перевірити сир в домашніх умовах - розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

З чого складається сир і яким він має бути

Сир - це білковий концентрат. У справжньому сирі є певний відсоток жиру, у магазинному цей відсоток в межах 0,5 - 9%, у домашньому - до 18–20%. Ще одна складова – сироватка. Її намагаються зціджувати настільки, наскільки це можливо, але часто продають і «вологий» домашній сир. Готують сир шляхом сквашування молока. Це роблять одним із двох способів: додаючи закваску з високим вмістом молочнокислих бактерій; додаючи разом із бактеріальною закваскою сичужний фермент, у деяких випадках – хлористий кальцій.

У натуральному сирі не повинно бути ніяких немолочних компонентів. Підфарбовування соком моркви, підвищення жирності за допомогою рослинних олій, збільшення виходу за рахунок крохмалю, що вбере сироватку, та інші хитрощі є підробкою.

Навіщо і як підробляють сир

Причина підробки сиру відома - таким чином можна зекономити кошти. Для приготування фальсифікату використовують воду, кефір, білок соєвого типу, жири рослинного типу, крохмаль, добавки фруктового типу тощо.

Як відрізнити справжній сир від підробки в домашніх умовах

Найточніший спосіб – це звернутися до лабораторії. Розповідаємо, як перевірити в домашніх умовах натуральний сир чи ні.

Перевіряємо сир на наявність крохмалю

Крохмаль часто використовують при виготовленні підробленого сиру, візуально відрізнити сир від сирного продукту в домашніх умовах неможливо. Але це можна зробити а допомогою йоду. Для цього потрібно капнути на шматочок сиру трохи йоду.. Якщо сир посинів, то крохмаль точно використовувався для виробництва сиру. Така перевірка ефективна і для виявлення води, кефіру, білка соєвого типу, вапна та фруктових добавок, які могли використовувати при виробництві сиру.

Як дізнатися, чи є у склад сиру рослинні олії?

Щоб перевірити сир на наявність пальмової олії чи інших жирів рослинного типу потрібно залишити шматочок сиру в кімнаті. Якщо після деякого часу він покриється плівкою жовтого кольору, але смак і запах залишаться колишніми, то цей сир з рослинними жирами. Натуральний сир змінив би свій смак і запах, оскільки за кімнатної температури почав би киснути.

Як перевірити сир на натуральність в гарячій воді

Візьміть невелику грудку сиру і покладіть в окріп. Якщо сир повністю розплавився і перетворився в тягучу масу, а вода залишилася чистою, то перед вами якісний продукт. Ненатуральний сир в окропі не плавиться або розпадається на пластівці. Також про підробку свідчить жирна плівка на поверхні води.

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