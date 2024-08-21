Як перевірити справжність повістки за допомогою "Резерв +": роз'яснення Міноборони

Міноборони повідомило про появу нових функцій у застосунку "Резерв +". Зокрема, військовозобов'язані отримають можливість самостійно перевіряти справжність повістки, яку їм намагаються вручити.

Про це розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Представник оборонного відомства пояснив, що за законом усі повістки мають друкуватися на спеціальних бланках з QR-кодом. Потім їх підписує та завіряє печаткою очільник ТЦК.

Під час вручення повістки користувачі застосунку “Резерв +” зможуть просканувати QR-код на повістці, щоб переконатись у її справжності та вберегти себе від шахрайства.

“Там [у застосунку "Резерв+" – ред.] буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, що вказана у повістці”, – зазначив Берестовий.

Він додав, що у Міноборони працюють над тим, щоб за допомогою реєстру "Оберіг" автоматизувати виписування повісток з використанням електронного підпису начальника ТЦК.

Нагадаємо, Міноборони планує перетворити “Резерв+” на онлайн-ТЦК. Частину послуг планують реалізувати восени 2024 року.

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