Як перевірити товщину льоду та коли безпечно виходити на кригу — поради від ДСНС

З початку цього року в Україні на воді загинули 63 особи, в тому числі двоє дітей. Однак ці цифри не враховують випадок на Херсонщині 13 лютого, коли двоє дітей загинули, провалившись під кригу. Важливо навчитися правильно перевіряти товщину льоду, щоб уникнути подібних нещасних випадків.

Про це розповіла речниця Головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська у етері Громадського радіо.

Вона розповіла, що за аналогічний період минулого року на воді загинули 67 осіб, і, попри постійну інформативну роботу рятувальників, люди продовжують порушувати правила, що призводить до смертельних випадків.

За словами Оксани Урбанської, безпечного льоду в Україні вже не знайти через аномальні теплі зими, і виходити на кригу можна тільки в разі, якщо її товщина становить 15 сантиметрів і більше.

"Щоб був безпечний лід, має бути достатня товщина криги, яка б могла утримувати людей. Ця крига формується лише за однієї умови. Це мають бути тривалі морози. І не два-три дні, а кілька тижнів", — наголосила представниця ДСНС.

Речниця зазначила, що для безпечної рибалки на замерзлих водоймах товщина льоду повинна бути не менше 10 сантиметрів для однієї людини, а для кількох людей — від 15 сантиметрів.

Кілька способів перевірки товщини криги, кожен із яких має свої особливості та рівень надійності

Просвердлювання льоду льодовим свердлом: Це найбільш точний і надійний спосіб. Просвердлюючи лід, можна визначити його товщину. Чим більший діаметр отвору, тим точніша буде перевірка. Це дозволяє отримати точну інформацію про структуру льоду на місці.

Удар палицею або підсування палиці під лід: Такий метод дозволяє оцінити міцність льоду. Удар може дати орієнтири щодо того, як лід реагує на навантаження. Якщо лід звучить глухо або сильно тріщить, це може свідчити про небезпечну ситуацію.

Колір льоду: Прозорий або зелений лід — це найміцніший і найнадійніший, оскільки він щільніший і має менше порожнин. Якщо ж лід білий або мутний, він зазвичай менш міцний, що може свідчити про наявність повітряних бульбашок або тріщин, які знижують його міцність. Лід, що тріщить або видає підозрілий звук, також вказує на небезпеку.

Але навіть якщо лід здається досить товстим, не варто на ньому ризикувати, якщо є сумніви щодо його міцності. Безпечний лід — це той, що має не тільки достатню товщину, а й безпечну структуру.

Нагадаємо, у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під лід на річці Інгулець. Для проведення пошукової операції були залучені 25 рятувальників, п’ять одиниць техніки, підводні дрони та спеціальне обладнання. Загинули троє дітей.

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